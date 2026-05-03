Estado de México lidera generación de empleo a nivel nacional, reporta gobierno estatal

El Gobierno del Estado de México informó que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, se han generado 225 mil 304 empleos formales en la entidad, lo que la coloca en el primer lugar nacional en creación de puestos de trabajo durante ese periodo.

La Secretaría de Desarrollo Económico estatal indicó que esta cifra representa el 31% del total de empleos creados en el país en ese lapso.

La dependencia señaló que estos resultados se relacionan con estrategias de atracción de inversión implementadas en la actual administración. En este contexto, se reportó la captación de 14 mil 434 millones de dólares en inversión extranjera entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, principalmente en los sectores automotriz, de alimentos y bebidas, y comercio.

Asimismo, se indicó que la inversión nacional ascendió a 169 mil 766 millones de pesos, con proyectos enfocados en desarrollo habitacional, logística y comercio.

En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), el Estado de México se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, con un acumulado de 6 mil 373 millones de dólares entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025.

Según el gobierno estatal, factores como la ubicación geográfica, la infraestructura industrial, la conectividad aérea —a través de los aeropuertos internacionales de Toluca y Felipe Ángeles—, así como la red carretera, han contribuido a la atracción de empresas y al crecimiento económico de la entidad.