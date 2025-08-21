Entregan en San Pedro Mártir el segundo Camino por la Paz en Tlalpan

Más de mil 200 metros de vialidad, banquetas accesibles, luminarias, jardineras y murales forman parte del segundo Camino por la Paz entregado por la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, en el pueblo de San Pedro Mártir. La obra responde a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que los gobiernos locales destinen recursos en proyectos de seguridad comunitaria y recuperación del espacio público.

Este nuevo camino se suma al de Mesa Los Hornos y será seguido por tres más en Chichicaspatl, San Andrés Totoltepec y Pedregal de San Nicolás segunda sección.

En San Pedro Mártir, los trabajos incluyeron 500 metros cuadrados de banquetas con rampas de acceso universal, la rehabilitación de 65 baches con 170 toneladas de asfalto, la instalación de 184 luminarias y 54 postes, la construcción de 17 jardineras con más de 150 plantas y la intervención artística de muros, incluido el arco del pueblo originario.

También se liberaron banquetas, se reordenó el comercio en vía pública y se balizaron pasos peatonales y topes.

Durante la entrega, Osorio recordó que en marzo se había comprometido a iniciar este proyecto durante la jornada “Nuestro Pueblo se Transforma” en San Pedro Mártir.

“Somos un equipo de palabra, y la palabra se cumple”, expresó. Añadió que la instrucción surgió en el Encuentro Nacional Municipalista, donde Sheinbaum pidió a los alcaldes replicar el modelo de Iztapalapa.

La alcaldesa explicó que la obra se ejecutó con personal de la propia alcaldía, lo que permitió reducir costos y garantizar calidad.

“Quienes hicieron estas banquetas, luminarias y jardineras son compañeras y compañeros tlalpenses que viven aquí, que transitan por estas calles y que lo hicieron con mucho cariño para que quedara bien hecho”.

Reconoció además el trabajo de las direcciones de Jurídico y Gobierno, Participación Ciudadana, Obras y Servicios Urbanos, y de las coordinaciones territoriales que impulsan atención más rápida a los servicios básicos.

“Casi todos aquí somos clave para poder transformar el pueblo de San Pedro Mártir”, señaló, y adelantó que el presupuesto participativo seguirá orientándose a mejorar la comunidad.

También hizo un llamado a la corresponsabilidad vecinal para conservar el espacio.

“No corresponde solo al gobierno, también a las y los vecinos poner de su parte. Yo misma recojo basura en la calle porque no puede haber basura en el lugar donde habitamos”.

“No son dichos, son hechos: obras, acciones claras y resultados en beneficio de la población. Gracias a los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, 13 millones de personas han salido de la pobreza en seis años, y en Tlalpan hacemos nuestra parte con obras que construyen seguridad y paz en nuestros pueblos y colonias”.