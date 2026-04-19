Casa con grietas y socavón pone en riesgo a familias en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa

Una vivienda ubicada en la calle 63, esquina con Avenida 2, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, se encuentra en condiciones críticas debido a severos daños estructurales que ponen en peligro a al menos cinco familias que aún habitan el inmueble. El caso, documentado a través de una entrevista con Ulises Vallejo, ha generado preocupación entre vecinos y evidencia la falta de atención oportuna a reportes ciudadanos relacionados con hundimientos y fugas de agua en la zona.

De acuerdo con el testimonio del entrevistado, el problema no surgió de un día para otro. Las primeras señales aparecieron como pequeñas grietas en paredes y pisos, pero con el paso del tiempo se extendieron a distintas áreas de la casa. Actualmente, la vivienda presenta fracturas en muros, separación entre estructuras, pisos levantados, techos cuarteados y daños en instalaciones hidráulicas.

Casa con grietas y socavón pone en riesgo a familias en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa

Uno de los aspectos más alarmantes es la aparición de un socavón en las inmediaciones del inmueble, el cual, según explicó, supera los dos metros de profundidad. Este hundimiento ha contribuido al debilitamiento de la estructura y representa un riesgo constante para quienes viven ahí y para peatones que transitan por la zona.

El entrevistado relató que la casa ha pertenecido a su familia desde 1963, cuando fue entregada a sus abuelos. Desde entonces, ha pasado por varias generaciones, convirtiéndose en el hogar de hijos, nietos y otros familiares. Sin embargo, el desgaste natural, sumado a problemas en el subsuelo y filtraciones de agua, ha provocado un deterioro progresivo que hoy amenaza con colapsar la vivienda.

Casa con grietas y socavón pone en riesgo a familias en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa

Explicó que ya ha acudido en repetidas ocasiones a distintas instancias de gobierno para solicitar apoyo, incluyendo la alcaldía y dependencias de vivienda. Señaló que, aunque recientemente acudieron especialistas como geólogos a revisar el lugar, hasta ahora no existe una solución concreta. Una de las pocas acciones realizadas fue la reparación parcial de la banqueta, ya que el agua de la calle ingresaba directamente a la casa.

A pesar de los reportes, denunció que las autoridades han actuado de manera tardía y, en algunos casos, solo han atendido de forma superficial los problemas. Indicó que incluso hubo promesas de reconstrucción que nunca se cumplieron, lo que lo llevó a invertir recursos propios para intentar reparar la vivienda, sin lograr resultados duraderos.

La situación económica de la familia ha dificultado aún más la posibilidad de una solución. Comentó que antes trabajaba en el sector turístico, pero perdió su fuente de ingresos tras la pandemia. Desde entonces, no ha logrado estabilizar su situación financiera, lo que le ha impedido cubrir adeudos de servicios y cumplir con los requisitos necesarios para acceder a apoyos gubernamentales.

Uno de los principales obstáculos ha sido una deuda acumulada por el servicio de agua, que, según relató, supera los 500 mil pesos. Esta cifra ha impedido que pueda regularizar su situación y solicitar créditos para mejorar o reconstruir la vivienda. Además, la casa presenta problemas legales en su documentación, lo que complica aún más cualquier trámite ante instituciones como el Instituto de Vivienda.

Casa con grietas y socavón pone en riesgo a familias en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa

En el inmueble habitan actualmente cinco familias, lo que hace prácticamente imposible desalojarlo sin una alternativa. Explicó que algunos de sus hijos regresaron recientemente de Estados Unidos debido a la falta de empleo, por lo que ahora dependen de trabajos informales para subsistir. Esto limita las posibilidades de reunir recursos para una reconstrucción o para rentar otro lugar.

Además del daño estructural, los habitantes enfrentan problemas constantes en la zona, como fugas de agua, inundaciones y banquetas en mal estado. Según el entrevistado, estas condiciones han provocado accidentes entre vecinos y han contribuido al deterioro del suelo. A pesar de los reportes, muchas reparaciones quedan inconclusas o se realizan de manera temporal.

Casa con grietas y socavón pone en riesgo a familias en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa

El hombre expresó su preocupación ante la llegada de la temporada de lluvias, ya que teme que el agua agrave las grietas y el socavón, provocando un colapso parcial o total de la vivienda. También mencionó que los temblores representan un riesgo adicional debido a la fragilidad actual de la estructura.

Durante el recorrido por la casa, se pudieron observar daños visibles en prácticamente todas las áreas: cuartos inutilizables, techos fracturados, paredes separadas y pisos desnivelados. Algunas zonas han sido abandonadas por el riesgo que representan, mientras que otras siguen siendo utilizadas por necesidad, a pesar del peligro.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades para que intervengan antes de que ocurra una tragedia. Señaló que no busca apoyo gratuito, sino una solución viable, como un crédito accesible o un programa de reconstrucción que le permita recuperar su vivienda. También pidió que se revisen las condiciones del subsuelo en la zona para evitar que más casas resulten afectadas.

Mientras no exista una respuesta concreta, las cinco familias continúan habitando una casa marcada por grietas, humedad y un socavón que avanza, con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más resistirá la estructura.