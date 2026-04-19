Clases gratuitas de natación para niñas y niños arrancan en Magdalena Contreras

La alcaldía Magdalena Contreras inició la segunda generación del programa “Al Agua Cacomixtle 2026”, que ofrece clases gratuitas de natación a niñas y niños de entre 6 y 12 años en instalaciones deportivas públicas, con prioridad para comunidades de menores recursos.

El arranque del programa fue encabezado por el alcalde Fernando Mercado Guaida, quien explicó que la iniciativa forma parte de una estrategia para abrir espacios públicos sin costo y ampliar el acceso a actividades deportivas en la demarcación. Señaló que actualmente la alcaldía cuenta con 42 actividades deportivas gratuitas distribuidas en distintos módulos.

Las clases se impartirán los sábados y domingos en los deportivos Deportivo La Olla y Deportivo Oasis. De acuerdo con las autoridades, el rango de edad se amplió respecto a la primera edición realizada en 2025 y, al momento del arranque, quedaban pocos lugares disponibles.

Clases gratuitas de natación para niñas y niños arrancan en Magdalena Contreras

Fernando Mercado señaló que el objetivo es brindar a niñas y niños la oportunidad de aprender a nadar en instalaciones públicas, particularmente a quienes no tienen acceso a este tipo de actividades.

El director general de Bienestar Social, Edgar Barajas, informó que en esta edición se incorporaron actividades complementarias para madres, padres y tutores mientras esperan a los menores, como talleres culturales en las inmediaciones de las albercas.

En el mismo evento se entregaron certificados a entrenadores que forman parte de la escuela de desarrollo acuático vinculada al programa, con el propósito de fortalecer la capacitación del personal.

Por su parte, el director de Deporte y Educación Física, Arturo Contreras, explicó que la natación contribuye al desarrollo físico infantil, al mejorar la coordinación, la resistencia y la salud cardiovascular, además de fomentar hábitos de disciplina y convivencia.

Las personas interesadas en inscribir a sus hijas e hijos deberán acudir a los módulos deportivos de la alcaldía con identificación oficial vigente del padre, madre o tutor, CURP del menor, comprobante de domicilio reciente, certificado médico que avale la aptitud física del menor y fotografías tamaño infantil del tutor y del menor para su registro.

Las autoridades indicaron que la disponibilidad de lugares puede consultarse directamente en estos espacios.