Higinio Martínez llama a la reconciliación de Morena ante las elecciones de 2027

Higinio Martínez

En el Salón Rojo de Toluca, junto a alcaldes, diputados locales, federales y representantes populares, el senador Higinio Martínez señaló que “sus manos” deberían de utilizarse para sacar adelante, con más fuerza y con más rapidez, el proyecto de transformación mexiquense, igualmente ratifico su apoyo la titular del ejecutivo del Estado.

“Hoy no hay sismo aquí (…) este día vuelvo a tender en verdad mi mano amiga, mis manos fraternas, compañeras estas dos manos (…) las tiendo a quienes dirigen la política en la entidad mexiquense”, señaló para precisar que no existen conflictos internos en Morena.

Destacó que “nadie puede impedirnos el derecho, la obligación de soñar, de trabajar, por un estado de México justo, libre, democrático (…) no hay fuerza humana que lo consiga, así venga de la misma sangre política de los presentes, nunca lo lograrán, nunca podrán detenernos”.

Higinio Martínez subrayó que en su carrera política “no falta nada”; sin embargo, en el Estado de México, se deben de resolver la falta de agua, la inseguridad, el problema de caminos y carreteras en mal estado y la construcción de un sistema de transporte masivo eficiente y económico, fundamentalmente en el Valle de México.

Puntualizó que hoy inicia el complejo camino para que los mexiquenses sigan confiando en Morena en las próximas elecciones, por lo que hizo un llamado a los alcaldes, diputados locales y federales a intensificar y hacer mejor el trabajo que realizan en la entidad.

Al tiempo que hizo un llamado para que el proceso electoral interno de Morena sea apegado a los principios y a las reglas que se establezca.

También, dijo que “quienes vayan a ir a la reelección de los alcaldes, aquí presentes, de los diputados locales, de los diputados federales, saben todas y todos ustedes que recibirán nuestro apoyo para que se cristalice esta posibilidad”.

Solicitó que se respeten los espacios donde Mexiquenses de Corazón tienen representación y están mejor posicionados, a fin de que no existan resultados adversos durante las próximas elecciones.