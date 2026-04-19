Carrera de las UTOPÍAS reúne a 15 mil corredores en circuito del Estadio Banorte

Cerca de quince mil personas participaron este domingo en la segunda edición de la Carrera de las UTOPÍAS 8K, realizada en el circuito aledaño al Estadio Banorte, donde desde temprano se congregaron corredores de distintas edades para completar un recorrido de ocho kilómetros.

Antes de las 7 de la mañana, los alrededores del estadio comenzaron a llenarse de participantes que realizaban ejercicios de calentamiento, se tomaban fotografías y afinaban detalles previos a la salida. A las 7:30 horas se dio el arranque formal de la competencia, que forma parte de un serial temático cuya edición de este año correspondió a la letra “T”.

La ruta se desarrolló en el circuito del estadio, un trazado que permitió a los corredores recorrer esta zona del norte de la ciudad. A lo largo del trayecto se instalaron puntos de hidratación y personal de apoyo para acompañar el paso del contingente, que avanzó de manera constante durante la jornada.

En el punto de salida se observó la presencia de familias, grupos de amigos, corredores con experiencia y personas que participaban por primera vez en una carrera de esta distancia.

También tomaron parte personas con discapacidad, incluidas categorías para discapacidad visual y usuarios de silla de ruedas, quienes se integraron al recorrido junto con el resto de los participantes.

Diversidad de perfiles en la ruta

Con el paso de los kilómetros, el esfuerzo físico se hizo visible en los participantes, mientras que porras y acompañantes se colocaron en distintos puntos para alentar a los corredores. Para algunos, el objetivo era mejorar su marca personal; para otros, simplemente completar el trayecto.

La llegada a la meta estuvo marcada por gestos de satisfacción, abrazos y celebraciones tras concluir los ocho kilómetros. Algunos participantes aceleraron en los últimos metros, mientras otros optaron por mantener un paso constante hasta cruzar la línea final. De acuerdo con los organizadores, la jornada transcurrió sin incidentes mayores.

En la rama varonil, Juan Fernando Martínez Fernández registró un tiempo de 00:24:45 en la categoría de 15 a 17 años. En la categoría de 36 a 50 años, Gustavo Rebollo Soriano cronometró 00:24:55, mientras que en la categoría de 18 a 35 años el primer lugar correspondió a Jorge Eli Mejía García, con 00:25:39.

En la rama femenil, Yanai Galván Maciel obtuvo un tiempo de 00:28:58 en la categoría de 36 a 50 años. Paulina Roa Zavala se colocó en el primer lugar de la categoría de 18 a 35 años con un registro de 00:30:59, y en la categoría juvenil la ganadora fue María Renata Castañeda Sánchez.

Parte de un serial deportivo

El evento contó con la presencia de Javier Jesús Peralta Pérez, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, y de Azalia Membrillo, subdirectora de Capacitación y Gericultura de la Secretaría del Bienestar de la Ciudad de México.

La Carrera de las UTOPÍAS forma parte de un serial temático que inició en 2025 con la letra “U” y que este año continuó con la “T”. De acuerdo con la información difundida por las autoridades capitalinas, la iniciativa busca dar continuidad a actividades deportivas abiertas al público en distintos puntos de la ciudad.

Además del componente competitivo, la carrera funcionó como un espacio de convivencia para quienes acudieron a correr o a acompañar a los participantes. Durante varias horas, el circuito del estadio se convirtió en un punto de reunión en torno a la actividad física.

Al concluir el evento, el flujo de corredores y acompañantes se dispersó gradualmente en los alrededores, poniendo fin a una jornada que reunió a miles de personas en torno a una actividad deportiva organizada en la capital.