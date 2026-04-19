Bachéale atiende 248 baches en Obrera y Doctores durante jornada en campo

En una jornada realizada en calles de las colonias Obrera y Doctores, la alcaldía Cuauhtémoc informó que fueron atendidos 248 baches en distintos puntos previamente reportados por vecinos, lo que permitió intervenir cerca de 300 metros lineales de vialidades, equivalente a casi tres calles completas.

Los trabajos se concentraron en zonas con mayor deterioro del asfalto, entre ellas el cruce de Gutiérrez Nájera y José T. Cuéllar, en la colonia Obrera, donde cuadrillas de trabajadores realizaron labores de reparación acompañadas por habitantes del lugar que se sumaron a las actividades.

De acuerdo con la demarcación, la selección de los puntos atendidos se basó en reportes vecinales sobre afectaciones constantes a la circulación y riesgos tanto para peatones como para automovilistas. La intervención también incluyó tramos de calles en la colonia Doctores.

En la jornada, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega participó en los trabajos junto con las cuadrillas. En el lugar señaló: “Luego dicen que solo hago TikToks, pero a ver que se vengan a parar a los 30 grados de la Doctores y la Obrera”.

Vecinos de ambas colonias colaboraron en las labores y permanecieron en el sitio durante el desarrollo de los trabajos. La alcaldesa comentó al respecto: “Nos echan muchas porras, me pone muy contenta y me dan ganas de seguir, pero más fuerte de lo que estas”.

Rojo de la Vega reconoció que el estado de las vialidades en la demarcación requiere intervenciones de mayor alcance, aunque señaló que existen limitaciones presupuestales para realizar repavimentaciones integrales. “Qué más quisiera yo que repavimentar estas calles, pero no hay dinero que alcance, así que hay que buscar el cómo sí y acabar con estos hoyos, y esta es la manera”, afirmó.