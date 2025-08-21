En Naucalpan dan banderazo a rehabilitación de calle Molinos de Viento; anuncian nuevo polideportivo

Naucalpan inicia rehabilitación de la calle Molinos de Viento y anuncia nuevo polideportivo

Con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, el Gobierno municipal de Naucalpan que encabeza el alcalde Isaac Montoya, dio el banderazo para el inicio a los trabajos de rehabilitación integral de la calle Molinos de Viento, que atraviesa las colonias La Mancha I y II.

La intervención abarca 1.4 kilómetros de vialidad, donde se aplicará concreto hidráulico y asfalto, se reemplazará la red hidráulica con materiales de última generación y se instalarán 100 nuevas luminarias. Las autoridades municipales subrayan que con estas acciones se garantizarán calles más seguras, funcionales y modernas, beneficiando a miles de familias que transitan diariamente por la zona.

“La rehabilitación de Molinos de Viento no sólo mejora la vialidad; transforma la vida de quienes viven y trabajan aquí”, señaló Montoya durante el arranque de los trabajos, en los que estuvo acompañado por vecinos y representantes de la Dirección de Obras Públicas.

Los beneficios no se limitan a La Mancha I y II: el proyecto impactará a todo el corredor vial que conecta varias colonias, facilitando la movilidad y reduciendo riesgos para peatones y conductores. Además, se reforzará la infraestructura urbana con una red hidráulica más eficiente y un alumbrado público que aporta mayor seguridad durante la noche.

Como parte del compromiso del gobierno local con la recuperación de espacios públicos, el edil anunció la rehabilitación del Parque de las Mujeres Bonitas, donde se construirá un Polideportivo con áreas para la práctica de deportes, recreación y convivencia comunitaria. “Queremos espacios dignos para que las familias se reúnan, hagan deporte y disfruten de su comunidad”, enfatizó Montoya.

Naucalpan busca consolidar obras que transforman la ciudad, priorizando la atención a las necesidades de los vecinos y fortaleciendo el tejido social. La rehabilitación de Molinos de Viento y la construcción del polideportivo son ejemplo del compromiso de la administración municipal con una ciudad más segura, funcional y cercana a la ciudadanía.