Tragedia en Calzada Ermita: Mujer motociclista pierde la vida tras ser atropellada por camión de mudanza

. Una mujer motociclista fue atropellada por un camión de mudanza en la Calzada Ermita-Iztapalapa. Crédito de Foto: @Gposiadeoficial

La tarde de este jueves 21 de agosto se tiñó de tragedia en el oriente de la CDMX, cuando una mujer motociclista fue atropellada por un camión de mudanza mientras circulaba sobre Calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la colonia Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa.

El reloj marcaba aproximadamente las 14:30 horas cuando ocurrió el fatal accidente. La víctima, una mujer de alrededor de 30 años de edad, viajaba acompañada por dos menores de edad, quienes resultaron heridos tras el impacto. El estruendo del choque alertó a los transeúntes y vecinos de la zona, quienes rápidamente solicitaron auxilio.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar para brindar atención. Sin embargo, al revisar a la mujer, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La escena fue acordonada mientras los paramédicos atendían a los menores lesionados, cuyo estado de salud aún no ha sido detallado.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con el incidente. El conductor del camión de mudanza, presunto responsable, habría huido del lugar. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya se encuentran revisando las cámaras de videovigilancia cercanas para rastrear la ruta que tomó el vehículo implicado.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia correspondiente y se procederá a su identificación oficial, antes de ser entregado a sus familiares.

Este lamentable hecho ha generado conmoción entre la comunidad biker y los habitantes de Iztapalapa, quienes exigen justicia y mayor seguridad vial en una de las avenidas más transitadas de la capital.