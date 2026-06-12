Renuevan lateral de la México-Pachuca en San José Ixhuatepec, Tlalnepantla

Modernización de la lateral de la México-Pachuca en Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, informó que continúan las obras de infraestructura en distintos puntos del municipio, entre ellas la renovación de la lateral de la autopista México-Pachuca en la colonia San José Ixhuatepec.

Pérez Cruz detalló que los trabajos tienen como objetivo mejorar la movilidad de los automovilistas y peatones, fortalecer la seguridad vial y contribuir al desarrollo ordenado de la zona.

Asimismo, el funcionario municipal indicó que dicha intervención forma parte de las acciones impulsadas mediante el Plan Integral del Oriente del Estado de México, en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

Pérez Cruz enfatizó que la modernización de la vialidad cumple con el propósito de responder a las necesidades de los habitantes y generar mejores condiciones de bienestar para los habitantes de Tlalnepantla.

Por último, el alcalde reiteró que la rehabilitación de la lateral de la México-Pachuca se encuentra incluida en la estrategia para dotar al municipio de infraestructura de calidad y avanzar en la transformación urbana de la demarcación.

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