Refuerza Ecatepec recolección nocturna de basura

"Operativo Tormenta" en Ecatepec

El gobierno municipal de Ecatepec informó que mantiene el “Operativo Tormenta”, para la recolección gratuita de basura con el objetivo de conservar limpios los espacios públicos y reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones durante la actual temporada de lluvias.

La administración municipal enfatizó que estas acciones contribuyen a mantener libres de residuos calles, avenidas y áreas comunes, además de evitar que la basura obstruya la infraestructura pluvial.

Autoridades municipales reconocieron la participación de vecinos que se han sumado a esta iniciativa, ya que aseguran que el objetivo es fortalecer la limpieza y el orden en las comunidades del municipio.

El gobierno local explicó que el “Operativo Tormenta” consiste en llevar a cabo acciones preventivas para disminuir afectaciones derivadas de las precipitaciones.

La administración encabezada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, puntualizó que continuará con dichas labores para avanzar en la construcción de un Ecatepec más limpio, seguro y ordenado.

Las jornadas de recolección se llevan a cabo en distintos puntos del municipio con la participación de personal de servicios públicos y habitantes de las comunidades beneficiadas.

La Crónica de Hoy 2026