Cajimalpa reporta saldo blanco en Fan Fest tras victoria de México

Miles disfrutaron del Fan Fest en Cuajimalpa

La alcaldía Cuajimalpa reportó saldo blanco durante el Fan Fest realizado en San Mateo Tlaltenango y La Grada 2026 (instalada en el Parque La Mexicana), donde más de 2 mil personas se reunieron para disfrutar el arranque del Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con la información de la demarcación, los eventos se desarrollaron en un ambiente seguro, ordenado y familiar, con la participación de vecinas, vecinos y visitantes que acudieron a seguir la inauguración de la justa mundialista y el primer partido de la Selección Mexicana, que ganó 2-0 a Sudáfrica.

El alcalde Carlos Orvañanos encabezó la apertura del Fan Fest en San Mateo Tlaltenango, donde agradeció el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México para llevar este tipo de actividades a la demarcación y reconoció la presencia del secretario de Bienestar capitalino, Pablo Yanes, quien acudió en representación de la administración local.

“Seguimos trabajando en coordinación con nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para acercar actividades que disfrute nuestra familia Cuajimalpa”, expresó el alcalde.

El alcalde también resaltó que México vive un momento histórico al ser sede, por tercera ocasión, de una Copa Mundial de Futbol, por lo que llamó a disfrutar la fiesta deportiva en unidad y con orgullo.

Más tarde en La Grada 2026, instalada en el Parque La Mexicana, Orvañanos afirmó que Cuajimalpa se encuentra preparada para recibir a miles de visitantes durante las actividades relacionadas con el Mundial.

“Estamos muy contentos de que la alcaldía Cuajimalpa está segura y ordenada para recibirlos a todos ustedes y a los miles de visitantes que vienen de todo México y de todo el mundo a disfrutar de este gran evento”, sostuvo el alcalde Carlos Orvañanos.