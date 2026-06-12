Buscan fortalecer cooperativas de la CDMX con capacitación y acompañamiento permanente

Diputada de Morena en el Congreso local, Judith Vanegas

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa con el fin de garantizar la consolidación de cooperativas mediante capacitación, asistencia y acompañamiento permanente para fortalecer la economía social y solidaria en la capital.

La diputada Judith Vanegas, promovente de la iniciativa, detalló que con su propuesta busca garantizar que las sociedades cooperativas cuenten con capacitación continua, asistencia técnica especializada y acompañamiento institucional para su consolidación y desarrollo.

Judith Vanegas recordó que las cooperativas representan una alternativa económica basada en la organización comunitaria, la solidaridad y la distribución equitativa de los beneficios, por lo que resulta indispensable que las instituciones públicas acompañen su crecimiento más allá de los apoyos iniciales.

Además, destacó que generan empleo, fortalecen las economías locales y contribuyen a reducir desigualdades. Sin embargo, muchas enfrentan obstáculos para mantenerse activas debido a la falta de capacitación, acceso a mercados y herramientas de gestión empresarial.

“Esta reforma busca brindarles condiciones para que puedan consolidarse y crecer”, señaló.

La legisladora dio a conocer que esta iniciativa nace de escuchar a quienes todos los días construyen economía social en nuestra ciudad.

“El reto de las cooperativas no es únicamente constituirse legalmente; el verdadero desafío es lograr que permanezcan, se fortalezcan y crezcan”, afirmó.

Informó que de acuerdo con la Alianza Cooperativa Internacional, existen más de 3 millones de cooperativas en el mundo, las cuales generan empleo o medios de vida para aproximadamente 280 millones de personas, lo que representa que cerca del 10 por ciento de la población en el mundo encuentra en el cooperativismo una fuente de trabajo, ingresos y desarrollo.

“El cooperativismo constituye una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico desde los territorios, fomentar la organización colectiva y promover modelos productivos más justos e incluyentes”, afirmó.

¿Qué se propone?

La iniciativa contempla que los programas de fomento cooperativo incluyan formación en administración, gestión empresarial, comercialización, digitalización, acceso a esquemas de financiamiento y vinculación con mercados, elementos considerados fundamentales para incrementar la competitividad y sostenibilidad de este sector.

Asimismo, pone especial atención en las cooperativas de nueva creación y aquellas integradas por grupos en situación de vulnerabilidad (como mujeres, personas jóvenes, personas adultas mayores y sectores de bajos ingresos) quienes encuentran en la economía social una oportunidad para generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida.

Vanegas detalló que se incorpora una perspectiva de género, al reconocer que las mujeres cooperativistas enfrentan mayores barreras para acceder a financiamiento, capacitación y redes de comercialización.

De aprobarse, las dependencias responsables de la política de fomento cooperativo deberán armonizar sus programas y acciones institucionales para garantizar que las cooperativas cuenten con mecanismos permanentes de acompañamiento y fortalecimiento.

“Legislar para fortalecer a las cooperativas es legislar para fortalecer a las comunidades. Es respaldar a mujeres emprendedoras, a jóvenes que buscan oportunidades productivas, a trabajadores organizados y a familias que encuentran en la cooperación una alternativa para construir un mejor futuro”, mencionó la legisladora.

Para finalizar, aseguró que fortalecer una cooperativa significa fortalecer una familia y a la comunidad y ello “significa construir una Ciudad de México más justa, más incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos”.