CNTE se moviliza a oficinas de la SEP en Isabel la Católica

Manifestaciones CNTE

Este viernes miembros de las secciones 9 y 10 de la CNTE se preparaban para partir a la mesa tripartita agendada en las oficinas de Avenida Universidad de la SEP, sin embargo la reunión fue cancelada por lo que decidieron movilizarse a la sede de la dependencia en Isabel la Católica.

Los maestros estuvieron apostados desde las primeras horas de la mañana en la Glorieta del Caballito en Reforma esperando la hora para dejar su mitin y dirigirse al sur de la ciudad.

Sin embargo, cuando fueron notificados de que la mesa de diálogo no podría ser realizada como fue acordado, se reunieron por secciones para acordar cuáles serían sus acciones a seguir.

Las secciones 9, 10 y 11 decidieron movilizarse hacia Isabel la Católica con el fin de realizar un mitin en la sede de la SEP, acusando a las autoridades de cerrarse al diálogo por no acudir a la reunión pactada.

Mientras tanto, los demás integrantes del movimiento, que luego de los disturbios registrados el jueves pasados, vio disminuida la cantidad de integrantes que lo conforman, permanecieron en el cruce de Reforma y Bucareli dando acompañamiento a los padres de los 43 quienes también se manifiestan en el lugar.

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