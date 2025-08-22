Liberan en el alcoholímetro a hombre secuestrado dentro de automóvil

Detenidos Hombres que mantenían privado de su libertad a sujeto dentro de automóvil. (SSC)

Policías detuvieron a dos hombres que mantenían privado de su libertad a un hombre dentro de un automóvil, arresto que se ejecutó durante una revisión del programa Conduce Sin Alcohol en la colonia San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc.

En el cruce de las avenidas Ribera de San Cosme e Insurgentes Nortepolicías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le marcaron el alto al conductor de un vehículo color negro para llevarle a cabo la prueba de alcoholemia.

Cuando el automóvil detuvo su marcha, un sujeto que viajaba como copiloto abrió la puerta, bajó de la unidad y comenzó a correr. Los policías lo persiguieron hasta que lo alcanzaron metros adelante.

En tanto, un hombre que viajaba en la parte trasera del vehículo pidió apoyo y mencionó que, momentos antes, cuando salió de su trabajo, los dos hombres lo interceptaron, lo agredieron físicamente y lo obligaron a subir al automóvil donde lo llevaban en contra de su voluntad y bajo amenazas.

Los presuntos criminales, de 48 y 19 años fueron presentados ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Anti Secuestro.

En la oficina ministerial, el denunciante fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes lo diagnosticaron con contusión con edema en arco cigomático, sin ameritar traslado hospitalario.

Además, al sitio se presentó una mujer de 30 años de edad, declaró que recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que tenían retenido a su primo y, debido a que la amenazaron con asesinarlo, realizó un depósito de dinero a una cuenta que le fue proporcionada por mensaje de texto; datos que fueron aportado al Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.