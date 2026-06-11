Aficionados hicieron mega fiesta en el Ángel por triunfo de México

Festejo en el Ángel de la Independencia (Diana Chávez Zea)

El triunfo de México sobre Sudáfrica en la inauguración del Mundial generó un desborde de pasión futbolera que se trasladó del Zócalo, donde se realizó el Fanfest, al Ángel de la Independencia.

Miles de aficionados caminaron incluso bajo la lluvia para festejar la victoria de la Selección Mexicana en el monumento habitual para descartar una conquista o una causa común.

Aunque horas antes la emblemática glorieta de la Ciudad de México estaba tapizada con la cara de los desaparecidos en México y era ocupada por colectivos de búsqueda, a solo minutos del silbatazo que finalizara el primer encuentro del Mundial, ya estaba montado un escenario frente al Ángel, y las caras de los desaparecidos en México ya no estaban.

Festejo en el Ángel de la Independencia (Diana Chávez Zea)

Ese escenario fue llenado por la fiebre de los amantes del fútbol; entre gritos, matracas, pintura, espuma, silbatos y trompetas, empezó la fiesta de la victoria.

La pasión por demostrarle al mundo el talento para festejar de los mexicanos, fue tan grande que Paseo de la Reforma y calles cercanas se llenaron del espíritu de celebración con los mexicanos como anfitriones y los cientos de incrédulos extranjeros acompañando la verbena.

El alcohol fue un importante actor del momento para quienes vitorearon y cantaron con un destacado orgullo nacionalista que fue capaz de crear fugaces relaciones de familiaridad entre completos desconocidos.