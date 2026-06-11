Omar García Harfuch Reconoce a policías por operativo de seguridad durante Mundial 2026 en CDMX (Cuartoscuro)

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó el desempeño de los elementos de la Secretaría de Seguridad que participaron en el operativo durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México (CDMX).

El funcionario resaltó la gran labor de los uniformados, quienes “actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía", durante la apertura del torneo.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México, @SSC_CDMX, que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la… https://t.co/KyTsoHqMT3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 12, 2026

Se desplegaron más de 50 mil elementos de seguridad por la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

El despliegue de seguridad que se implementó en la capital contó con la participación de más de 50 mil policías en diversos filtros para el control del acceso al Estadio Ciudad de México.

Asimismo, se espera que durante los trabajos de seguridad que se implementarán en la Ciudad de México se cuente con el apoyo del Gobierno Federal, la Cruz Roja, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina durante esta jornada mundialista.

Durante las actividades que se llevarán a cabo los días del torneo, la Policía desplegará más de 11 mil efectivos de seguridad en las inmediaciones del Zócalo capitalino para beneficiar a los aficionados al futbol; así también las 18 sedes establecidas contarán con una vigilancia permanente.

García Harfuch señaló que este trabajo conjunto entre los distintos cuerpos de seguridad es una medida instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la seguridad de los fanáticos del futbol.