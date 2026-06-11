Buscadoras y CNTE se manifestaron frente al Estadio Ciudad de México

Manifestación en el Estadio Ciudad de México (Iván Guevara)

El operativo de seguridad en el estadio Ciudad de México, en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, detuvo a colectivos de personas que buscaban protestar durante la inauguración de la justa deportiva.

Aunque distintos colectivos prometieron marchas pacíficas en las que únicamente se visibilizarían distintas problemáticas en el país, el bloque negro volvió a tomar protagonismo al agredir a los caballos de la policía Montada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Mientras que los colectivos de las familias buscadoras de personas desaparecidas optaron por un buen comportamiento y únicamente utilizaron las vías secundarias al estadio para manifestarse y sin agresiones enunciar sus exigencias, grupos ajenos a las protestas tomaron protagonismo y ensuciaron las manifestaciones.

Los colectivos de personas desaparecidas avanzaron por Calzada Acoxpa, únicamente utilizaron pancartas y lanzaron pétalos de flor de cempasúchil para visibilizar a las 130 mil personas que el Gobierno de México tiene registradas como ausentes o extraviadas. Aunque más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) les bloquearon el paso, este contingente nunca se comportó de manera agresiva, sólo se limitaron a denunciar que a sus seres queridos “vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

Manifestación en el Estadio Ciudad de México (Iván Guevara)

Aunque los policías de la SSC advertían a los elementos de la SSC que el contingente se comportó de manera agresiva en su recorrido, la realidad fue que las familias buscadoras en ningún momento agredieron a ciudadanos ni intentaron derribar cercos de seguridad para ingresar al estudio.

Incluso, un pequeño contingente de 39 personas que expusieron pancartas con los rostros de Ana Amelí, Olín García y otros desaparecidos, ocuparon el espacio para un punto de movilidad y rebasaron el cerco de la “Última Milla” establecido por la FIFA para que personas ajenas no accedieran. Este grupo se limitó a protestar sin violencia, a menos de 30 metros del acceso del estadio.

A pesar de que la SSC mostró su equipo de fuerza ante este colectivo de personas desaparecidas, quedó rebasado con el bloque negro. Caballos de la Policía Montada fueron agredidos con bombas molotov en la Avenida Del Imán y en la Puerta 8 del Estadio Banorte, sin alguna protesta legítima o causa que justificara su protesta.

Al momento del silbatazo de México- Sudáfrica, las manifestaciones del bloque negro se intensificaron. Entre un grupo de alrededor de 50 personas embozadas, en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, fue asegurada una mujer de 28 años de edad que posiblemente participó en los hechos; tras ser presentada ante el juez cívico, se determinó dejarla en libertad.

La SSC no respondió a las agresiones, únicamente protegió a los caballos. En tanto, los colectivos de personas desaparecidas no intentaron romper el cerco policial, se empeñaron en exigirle al Gobierno Federal que muestre avances en las carpetas de investigación de los ausentes y extraviados y al mismo tiempo, que los visitantes extranjeros observaran la problemática de la desaparición forzada en México.

Celebración del Mundial en la CDMX (Adrían Contreras)

No todo se trató de protestas, previo al inicio del partido los asistentes disfrutaron de representaciones que aludían a los 32 estados de la República Mexicana. Con bailes, folclore y música, el país dejó su esencia en los visitantes que acudían al estadio tres veces mundialista.

Los visitantes sudafricanos cantaban el “Cielito Lindo”, bailaban la Guelaguetza oaxaqueña y los bailes típicos del estado de Jalisco, al mismo tiempo en el que se tomaban fotografías con asistentes mexicanos. En las inmediaciones se sentía ambiente mundialista, los trabajadores de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México saludaban a los asistentes y les indicaban que podían tomar la ruta especial de Metrobús con destino directo al estadio.

No obstante, en algunos sitios de “La Última Milla” fue sencillo burlar el operativo. Aunque los efectivos de la SSC cerraron algunas avenidas para que únicamente los asistentes al partidos inaugural con boletos y códigos Qr accedieran, calles más adelante era sencillo invadir los cercos y que cualquier persona caminara por lo más cercano al estadio.

Manifestación en el Estadio Ciudad de México (Iván Guevara)

El descontento también estuvo entre los usuarios de la Movilidad Integrada, que a sólo una hora de que aperturó el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el director general, Adrián Rubalcava, anunció que se cerrarían las estaciones Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2, y posteriormente Ermita.

Los asistentes al estadio tuvieron que tomar rutas alternas y al momento de llegar al Tren Ligero “El Ajolote”, también se encontraron en que el servicio era exclusivo para asistentes con boleto al estadio y que no se haría parada en la estación “Estadio Azteca”.

En ese momento, también la Línea 12 del Trolebús del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) también suspendió su servicio, dado que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron el paradero de Tasqueña para iniciar sus manifestaciones, pronunciamientos que no duraron más de una hora, pues se disolvieron antes de llegar al estadio.

Los maestros de la CNTE vandalizaron patrullas, las pintaron, rompieron y destrozaron cristales, pero el débil contingente no llegó al estadio Ciudad de México. Este grupo se disolvió cuando sólo avanzó un kilómetro desde el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Previo al inicio del partido inaugural, un hombre de nacionalidad alemana sufrió un infarto dentro del estadio Ciudad de México. Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reportó estable. En el sitio se le brindó reanimación.

Los ladrones tampoco avanzaron en su actividad delictiva. Policías de Tránsito de la SSC detuvieron a una mujer y un hombre que fueron señalados por un ciudadano, como responsables de robar su dispositivo móvil mientras se encontraba en la calle Venustiano Carranza e Isabel la Católica, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Al hacerles una revisión preventiva, al hombre de 33 años y la mujer de 48 años de edad, se les hallaron 22 teléfonos celulares de los que no acreditaron la legal propiedad y dos mochilas, por lo que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.