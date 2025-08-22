Naucalpan recibe la Ruta de Identidad con un recorrido por su riqueza histórica y cultural

Como parte de las actividades para fortalecer el sentido de pertenencia y difundir el patrimonio cultural de la entidad, Naucalpan fue sede de una nueva jornada de la Ruta de Identidad Naucalpense, programa impulsado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México.

﻿En esta ocasión, el municipio recibió a representantes de distintas localidades mexiquenses, quienes participaron en un recorrido guiado por los principales sitios históricos y arquitectónicos de la ciudad. Entre los puntos visitados destacaron el Acueducto de los Remedios, la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, la Pirámide del Conde y el Museo Tlatilca, espacios que resguardan vestigios de distintas épocas y reflejan la evolución cultural de la región.﻿

La actividad contó con la presencia de estudiantes de todos los niveles educativos, así como de personas adultas mayores interesadas en conocer y compartir la historia local.

Durante el recorrido, especialistas ofrecieron explicaciones sobre la importancia arquitectónica y simbólica de cada sitio, reforzando la idea de que la identidad municipal se construye a partir del reconocimiento de su pasado y la valoración de su patrimonio.﻿

Autoridades locales señalaron que la Ruta de Identidad Naucalpense busca impulsar el turismo cultural y fortalecer la memoria histórica, al tiempo que fomenta la convivencia entre generaciones. “Estos recorridos son una oportunidad para que la ciudadanía, desde niñas y niños hasta adultos mayores, descubra la riqueza de su municipio y se convierta en promotora de su propio legado”, afirmaron representantes de la Secretaría de Cultura y Turismo.

﻿El gobierno municipal destacó que Naucalpan, al ser anfitrión de esta jornada, refuerza su compromiso con la difusión de sus tradiciones, monumentos y expresiones artísticas, elementos que han dado identidad al municipio a lo largo de los siglos.

﻿La Ruta de Identidad Naucalpense continuará recorriendo otros municipios del Estado de México con el propósito de crear una red de comunidades orgullosas de su historia y comprometidas con la preservación de su patrimonio cultural.﻿