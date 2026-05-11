Miguel Hidalgo implementará operativo nocturno durante el Mundial 2026

A un mes del inicio del Mundial 2026, la alcaldía Miguel Hidalgo informó la puesta en marcha del programa “Gobierno Nocturno MH”, una estrategia orientada a fortalecer la capacidad de respuesta de distintas áreas operativas durante las noches y madrugadas mientras se desarrolla el torneo.

El alcalde de Mauricio Tabe informó que el operativo busca atender el incremento de visitantes nacionales y extranjeros en la Ciudad de México y reforzar la vigilancia en zonas turísticas, comerciales y puntos de alta concentración.

El programa contempla la participación de áreas como Protección Civil, Jurídico y Gobierno, Blindar MH y la Ola de Servicios, con atención permanente durante los 40 días del evento deportivo.

Según lo informado, se designará un coordinador nocturno encargado de supervisar las acciones entre las 19:00 y las 7:00 horas. Esta función será rotativa entre titulares de distintas áreas y tendrá como objetivo atender situaciones relacionadas con seguridad, caída de árboles, inundaciones, recolección de basura, riñas, ruido excesivo y posibles incumplimientos de horarios en establecimientos.

La alcaldía señaló que habrá especial vigilancia en corredores turísticos, zonas comerciales, restaurantes y bares, donde se prevé una mayor afluencia de personas durante el Mundial.

Las autoridades hicieron un llamado a propietarios de establecimientos mercantiles a respetar los horarios de operación y los niveles de ruido establecidos en la normatividad vigente.

El gobierno local también invitó a la ciudadanía a reportar emergencias o irregularidades a través de los canales de atención de Base Sombra y WhatsApp habilitados por la alcaldía.