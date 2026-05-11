Llaman a fortalecer el turismo gastronómico durante el Mundial, en beneficio de todas las alcaldías

ONU lanza protocolo contra la trata de personas en el Mundial (Rogelio Morales Ponce)

La bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, exhortó a las autoridades turísticas a fortalecer la promoción de la gastronomía local con el objetivo de convertir el Mundial en un motor de bienestar social que beneficie directamente a los mercados públicos y las cocinas tradicionales de las 16 alcaldías.

La cocina tradicional mexicana es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por lo que debe ser el eje central de la política turística, “pues en ella se resguarda la identidad y la cohesión comunitaria”, así lo informó el diputado Pablo Trejo.

Quien además destacó que la capital tendrá un papel histórico al ser sede de la inauguración mundialista por tercera ocasión.

De acuerdo con estimaciones de la Canaco, se espera la llegada de 5 millones de visitantes, de ellos, 1 millón 168 mil turistas internacionales y una derrama económica total de 26 mil 280 millones de pesos.

De esta cifra, se proyecta que el sector de alimentos y bebidas capte aproximadamente 3 mil 758 millones de pesos, lo que representa una oportunidad sin precedentes para revitalizar el comercio local y generar entre 70 y 90 mil empleos.

El diputado planteó la importancia de que el flujo de visitantes no se limite a las zonas tradicionales, sino que se extienda a toda la geografía capitalina.

“Imaginen que los turistas que vienen al Mundial puedan visitar Milpa Alta para comer mole, o trasladarse a Xochimilco y al Lago de los Reyes en Tláhuac para degustar la cocina tradicional”, señaló.

Aseguró que su visión busca que las fondas y mercados populares sean receptores directos del crecimiento económico esperado.

La propuesta también busca alinear los esfuerzos locales con la estrategia federal, haciendo eco del anuncio de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República sobre el festival “México de mis Sabores”.

Al tratarse de un evento gastronómico que tendrá como sede el Campo Marte del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y que servirá como un escaparate central para que la capital conecte con sus barrios, corredores y mercados locales.

Finalmente, el Diputado del Distrito 15 de Iztacalco subrayó que la marca Ciudad de México ya no debe construirse únicamente con infraestructura, sino a través de experiencias, hospitalidad y orgullo culinario.

El punto de acuerdo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo local a coordinarse con las 16 alcaldías para intensificar las acciones de promoción, asegurando que el Mundial sea una plataforma de desarrollo integral para toda la ciudad.