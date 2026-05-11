“Gobierno, academia y sociedad, clave ante crisis hídrica”, señalan expertos

Llaman a implementar estrategia en conjunto a largo plazo

La crisis hídrica debe solucionarse de manera coordinada entre el gobierno, la academia y la sociedad civil, a través de estrategias que no sólo resuelvan en el corto plazo, sino también a futuro, así lo afirmaron especialistas durante el Foro “Captación Pluvial en la Ciudad de México”.

Ficho foro fue organizado por la Comisión de Gestión Integral del Agua y contó con la participación de legisladoras, autoridades y expertos en la materia.

En el evento, los especialistas indicaron que el cambio climático es un factor determinante para las sequías recurrentes y las lluvias torrenciales que se padecen año tras año, lo que también requiere de acciones inmediatas y en el mediano y largo plazos.

En su intervención, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Congreso local, reconoció que la Ciudad de México enfrenta una crisis hídrica que se caracteriza no sólo por la escasez del recurso vital, sino también por la sobreexplotación de mantos acuíferos y otras fuentes, y por lluvias cada vez más intensas.

Ante tal escenario adverso, expuso la urgencia de transitar hacia de “enfoques reactivos” a la formulación de estrategias integrales que permitan gestionar el agua de manera más eficiente, resiliente y sustentable.

Por ello, agregó, es necesario escuchar la voz de los expertos, pues es vital para implementar sus propuestas y solucionar esta crisis hídrica.

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, recordó que la primera acción del Gobierno capitalino para enfrentar esta problemática fue la creación de la dependencia a su cargo.

Además, la formulación del Plan Integral Hídrico, que tiene como uno de sus objetivos buscar el equilibrio hídrico de la Cuenca del Valle de México, mediante la infiltración de agua de lluvia.

Al respecto, José Mario Esparza informó que se tiene contemplado construir 100 sitios de recarga de manera anual. Detalló que el año pasado se logró la meta establecida, y que para la presente temporada de lluvias confía en que se tengan 146, para llegar a los 200 sitios en diciembre de 2026.

Cerca de 50 asistentes escucharon las propuestas de expertos provenientes de la Universidad Rosario Castellanos; del Instituto de Ingeniería de la UNAM; del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, también de la máxima casa de estudios, y del Programa de Seguridad Hídrica y Resiliencia para México del Banco Mundial.