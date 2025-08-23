Brugada presenta plan para recuperar zona lacustre de Xochimilco y Tláhuac

La mandataria realizó un recorrido en la zona ejidal del pueblo de San Gregorio Atlapulco

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un plan para recuperar zona lacustre de Xochimilco y Tláhuac, considerada patrimonio cultural y natural de la humanidad que estaba olvidada; aseguró que es “una gran tarea”, por lo que su gobierno brindará todo el apoyo para preservar y potenciar su desarrollo.

Se trata de un plan estratégico de bienestar y manejo, para toda la zona chinampera, que se realizará junto con las y los pobladores. “Es momento de recuperarla, eso es lo que queremos hacer y lo vamos a hacer con la gente”, dijo.

Al encabezar un recorrido en la zona ejidal del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, ante las y los pobladores, reiteró el compromiso de su Gobierno para impulsar la producción agrícola de los habitantes, implementar acciones para garantizar servicios públicos de calidad y conservar la identidad de las comunidades originarias.

La mandataria local detalló que distintas áreas como la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la Secretaría de Pueblos Originarios, trabajan con el fin de construir junto con la gente, los pobladores y la comunidad, el plan para recuperar la zona lacustre.

Recordó que hace meses la población del pueblo de San Gregorio Atlapulco decidió mediante una consulta ciudadana el desarrollo de un plan que garantice el buen manejo del agua y desagües en esta zona, mismo que está en marcha.

Además, anunció el remozamiento de los espacios públicos del pueblo por medio del programa Yolotl Anáhuac; destacó que se avanza en la construcción y rescate de la ciudad lacustre, que ha sido un poco abandonada.

Escucharán las propuestas de los pobladores

Brugada señaló que actualmente se realizan estudios y análisis con la colaboración de la Segiagua, Sedema y otras instituciones para desarrollar un plan estratégico que permita conservar los cuerpos de agua y lagunas de la ciudad, el cual estará abierto a propuestas de los pobladores, por lo que se establecerán espacios de diálogo próximamente.

“Vamos a escucharlos y vamos a estudiar las propuestas y yo calculo que todo lo que estudiemos y tengamos como resultados, podamos invertir el próximo año, ya en la recuperación estratégica de todos los espacios con agua de la ciudad, de toda esta zona”, adelantó.

Las y los pobladores, productores y representantes del ejido de San Gregorio Atlapulco, agradecieron a la mandataria por el apoyo e implementación de esta serie de proyectos en beneficio de la zona lacustre y coincidieron en que es fundamental apoyar para garantizar el desarrollo sustentable de Ciudad de México.

CDMX produce 3 mil toneladas de maíz al año

Durante el recorrido, la mandataria capitalina también encabezó la primera cosecha de maíz de la zona ejidal.

Ahí ratificó su compromiso para que el campo de la ciudad continúe fortaleciendo la producción de alimentos a través de la entrega de recursos del programa Altépetl, con el fin de que en dicha zona de Xochimilco siga garantizando la producción de agua, oxígeno y alimento para la ciudad.

En su intervención, Julia Álvarez Icaza, secretaria de Medio Ambiente, señaló que los elotes que hoy se cosechan en esta zona son elotes chinamperos, de maíz blanco chinampero, nativo y libre de organismos genéticamente modificados.

Recordó que la Ciudad de México produce 3 mil toneladas de maíz nativo al año, y el compromiso del Gobierno de la Ciudad es aumentar la producción hasta en 15 por ciento el próximo año, con el plan de impulso a la producción de maíz libre de transgénicos.

En cuanto al ejido de San Gregorio Atlapulco, la titular de Sedema informó que tiene una extensión de 475 hectáreas, de ellas, 276 son ARCAC (Área de Restauración y Conservación Ambiental Comunitaria).