



Inauguran en Venustiano Carranza hospital veterinario único en la CDMX

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, inauguró el Hospital Veterinario Arenal, considerado único en su tipo en la Ciudad de México. El proyecto, financiado con 16 millones de pesos del presupuesto de la demarcación, busca fortalecer el bienestar animal, fomentar la tenencia responsable de mascotas y garantizar servicios médicos especializados.

Las nuevas instalaciones cuentan con tecnología de punta y permitirán brindar atención de urgencias las 24 horas, con un equipo de médicos veterinarios especialistas.

El hospital dispone de dos quirófanos totalmente equipados, una ambulancia, elevador y servicios de rayos X, ultrasonido, electrocardiograma, endoscopia, optometría, ortopedia, vacunación, cremación, eutanasia y un laboratorio clínico con capacidad para estudios avanzados, lo que asegura diagnósticos oportunos y tratamientos de calidad.

Con esta infraestructura se prevé otorgar al menos cien servicios diarios, además de fortalecer las acciones de rescate de animales maltratados o en abandono. Asimismo, la inauguración amplía la cobertura de la Clínica Veterinaria de San Lázaro, puesta en marcha en su momento por Julio César Moreno y reconocida por sus precios accesibles y algunos servicios gratuitos.

Evelyn Parra mencionó que el hospital se convertirá en el mejor de la capital, al subrayar que el cuidado de los animales de compañía es también un compromiso con la comunidad. Para acompañar la apertura, se entregaron a dueños de mascotas juguetes, ropa, camas y utensilios de limpieza.