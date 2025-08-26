C5 y Cuajimalpa istalarán 100 puntos de monitoreo prioritarios

Firman convenio Cuajimalpa y C5 para fortalecer videovigilancia y atención de emergencias

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la seguridad en la alcaldía y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.El acuerdo permitirá implementar un sistema de videovigilancia en 100 puntos de monitoreo prioritarios de la demarcación, principalmente en zonas con mayor incidencia delictiva, densidad poblacional o ausencia de permanencia policial.“Estamos implementando un sistema de videovigilancia que sea base en el poniente y nos permita videovigilar dentro de los 100 puntos de monitoreo prioritarios, ello, con interés principal en donde hay mayor incidencia delictiva, densidad poblacional y donde no tenemos permanencia policial”, explicó Orvañanos.El alcalde señaló que, más allá del monitoreo, el convenio permitirá que el C5 canalice de inmediato apoyo de patrullas de la Policía Auxiliar contratadas por la Alcaldía, bomberos, servicios médicos o cualquier otra autoridad que se requiera.Por su parte, Guerrero Chiprés dijo que en los últimos siete años la capital ha registrado una disminución sostenida en la incidencia delictiva y en la percepción negativa sobre la seguridad, con Cuajimalpa como una de las demarcaciones más destacadas en estos avances.

“Hoy hay menos delitos y una menor percepción de inseguridad, lo que posiciona a la Ciudad de México como un referente en materia de seguridad a nivel internacional”, afirmó.El convenio establece que personal de la alcaldía, previamente capacitado, podrá operar desde el Centro de Comando y Control “C2 Poniente”, utilizando la infraestructura tecnológica del C5.

Asimismo, el sistema de videovigilancia de Cuajimalpa, denominado “Base Horus”, podrá transmitir imágenes en tiempo real a dicho centro, lo que permitirá una respuesta más rápida y coordinada de las instituciones de seguridad y protección civil.En este sentido, Orvañanos subrayó que el acuerdo trasciende lo tecnológico. “Es un compromiso de fondo como el que nos ha solicitado la Jefa de Gobierno, que es justamente homologar protocolos, compartir información de inteligencia y trabajar en un solo frente contra la delincuencia”, dijo.“En Cuajimalpa, creemos en la coordinación y la participación ciudadana; somos la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México, y este logro no es una casualidad”, dijo el alcalde.

Agregó que los avances son producto del trabajo de un gobierno comprometido, de la policía local y de la confianza de la ciudadanía. “La firma de este convenio es una muestra más de que no nos conformamos; seguiremos trabajando sin descanso para que nuestra percepción de seguridad siga subiendo y para que cada cuajimalpense se sienta plenamente segura”, apuntó.El convenio contempla además acciones de capacitación, intercambio de información para la atención de emergencias y difusión de herramientas como el botón de auxilio, la línea 9-1-1, el 089 de denuncia anónima, SOS Mujeres \*765 y la Línea de Antiextorsión 55 5036 3301.