CDMX conmemorará el Día del Suelo con jornada educativa en el CCA Acuexcómatl

El próximo sábado 30 de agosto, la Ciudad de México abrirá un espacio sobre la importancia del suelo como elemento vital para la vida y los ecosistemas urbanos. Bajo el lema “Raíces de vida: suelo sano para un futuro justo”, el Centro de Cultura Ambiental (CCA) Acuexcómatl será sede de una jornada de actividades educativas, artísticas y científicas.
El encuentro, organizado por la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Coordinación Ambiental, se llevará a cabo de 10:00 a 15:00 horas y contará con entrada libre, aunque con registro previo en el enlace https://forms.gle/LdZFw3GTjPwFrE1r9.
Durante la jornada se impartirán talleres, charlas, caminatas bioculturales y se presentarán música y carteles, en un esfuerzo por reconectar con el territorio a partir del conocimiento científico y de los saberes comunitarios. Entre los participantes se encuentran la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Red por la Regeneración de los Suelos MX y diversos colectivos ambientales y educativos.
De acuerdo con la Sedema, la intención es reconocer el papel del suelo como un componente vivo esencial para la regulación hídrica, la fertilidad y la biodiversidad, y al mismo tiempo promover una cultura ambiental ética y consciente.