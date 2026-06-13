Se percibe sismo en CDMX; no sonó alerta en altavoces

Sismo HOY 13 de junio. ¿por qué no sonó la alerta en CDMX?

Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en el estado de Guerrero se percibió en la Ciudad de México.

El movimiento telúrico tuvo lugar a las 12:20 horas a 26 kilómetros al suroeste de San Marcos. Esto no ameritó la activación de la alerta sísmica en los altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México la capital.

Aunque el sismo fue imperceptible en la mayoría de las demarcaciones, ciudadanos reportaron que en la zona centro se sintió un ligero movimiento. Únicamente alertamiento sísmico ocurrió en las ciudades de Chilpancingo y Acapulco, Guerrero.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que se ha entablado comunicación con las Unidades de Protección Civil de todas las alcaldías; al momento, subrayó, no se reportan incidentes por el sismo registrado en Guerrero

Urzúa agregó que la alerta sísmica no se activó porque no se cumplieron los parámetros necesarios.