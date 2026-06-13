Cae una de “Los Olmos Fragoso”, ladrones a casa habitación

Detenida Cristina "N". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Cristina “N”, integrante del grupo delictivo “Los Olmos Fragoso”, ladrones de casa habitación en la capital.

Una vez detenida, en audiencia inicial Cristina “N” fue vinculada a proceso.

Cristina “N” fue imputada por el delito de robo agravado en pandilla, registrado el pasado ocho de marzo, al interior de un departamento en la alcaldía Cuauhtémoc.

El presunto líder de esta célula, Israel “N”, fue aprehendido en el Estado de México el 15 de abril y posteriormente vinculado a proceso por tres casos relacionados con el delito de robo a casa habitación, ocurridos en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

De acuerdo con la denuncia, al llegar a su domicilio, las víctimas se percataron de que su departamento estaba en desorden y que faltaban diversos aparatos electrónicos, objetos personales y dinero en efectivo. Además, detectaron que las cámaras de seguridad instaladas al interior del inmueble habían sido desconectadas.

Tras las indagatorias, fueron analizadas las imágenes de las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar de los hechos y, mediante estudios especializados y análisis comparativos de identificación antropológica, el agente del Ministerio Público estableció la probable participación de Cristina “N” en el robo y obtuvo la orden de aprehensión en su contra.

Como resultado de trabajos de localización y seguimiento, el ocho de junio de 2026, agentes de la Policía de Investigación (PDI) en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aprehendieron a Cristina “N” en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Cristina “N”, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.