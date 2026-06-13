Brinda SSC 6 mil atenciones durante inauguración del Mundial FIFA 2026

Mundial También se realizaron actividades recreativas para 10 niñas y niños mediante la Unidad Graffiti. (SSC)

Durante el operativo implementado en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y del partido de apertura entre las selecciones de México y Sudáfrica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó acciones integrales de seguridad, atención ciudadana, orientación turística, servicios médicos, actividades recreativas y apoyo a la movilidad, con las que se realizaron un total de seis mil 386 atenciones y orientaciones en beneficio de los asistentes nacionales y extranjeros.

Entre las acciones destacan 310 orientaciones y recomendaciones a turistas nacionales y extranjeros, 296 pruebas amistosas de alcoholemia aplicadas y 69 atenciones prehospitalarias, de las cuales 57 fueron atendidas en el lugar y 12 requirieron traslado a hospitales para una valoración especializada.

En los módulos de atención ciudadana instalados en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el personal de la SSC brindó diversos servicios preventivos y de proximidad social. En el Módulo 1, ubicado en San Alejandro y San Gabriel, se realizaron 147 pruebas amistosas, 27 orientaciones, tres atenciones médicas de primer contacto, 94 solicitudes de información a través de LOCATEL.

También se realizaron actividades recreativas para 10 niñas y niños mediante la Unidad Graffiti, acciones de pintacaritas que beneficiaron a 300 personas y actividades deportivas con la participación de 198 asistentes, asimismo se brindó apoyo para la localización de un menor de edad reportado como extraviado.

En el Módulo 2, ubicado en la Puerta 8, se efectuaron 49 pruebas amistosas, ocho orientaciones, dos atenciones médicas de primer contacto, 68 solicitudes de información a través de LOCATEL, actividades recreativas para 25 niñas y niños, acciones de pintacaritas para 250 personas y actividades deportivas en las que participaron mil 40 asistentes, además, se apoyó en la localización de otro menor extraviado.

Durante las actividades, los uniformados de la Unidad Graffiti aseguraron a cuatro personas pertenecientes a un contingente de manifestantes que intentaron ingresar de manera violenta al estadio y agredieron a los elementos policiales que brindaban seguridad en el Módulo 1; como resultado de estos hechos, un oficial fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De manera paralela, en distintos puntos de la ciudad donde se desarrollaron festivales y actividades relacionadas con la justa mundialista, se aplicaron 155 pruebas amistosas y se realizaron 93 actividades lúdicas y recreativas en Plaza Carso, Campo Marte, Xochimilco, Six Flags y Santa Fe, fomentando espacios de convivencia familiar y prevención.

Con el propósito de garantizar una movilidad segura para los asistentes, personal de Seguridad Escolar mantuvo presencia en 12 lanzaderas distribuidas en diversas alcaldías, donde se registró la operación de 260 autobuses que trasladaron a 6 mil 473 usuarios hacia los distintos puntos de concentración relacionados con el evento deportivo.

En el “Fan Fest” instalado en el Centro Histórico, se efectuaron 40 pruebas amistosas y se brindaron 35 atenciones prehospitalarias sin necesidad de traslados hospitalarios.

Asimismo, personal especializado desplegado en las inmediaciones del Zócalo capitalino y en distintas terrazas turísticas, realizó 250 traducciones, 475 orientaciones y 20 codificaciones a hoteles para apoyar a visitantes nacionales y extranjeros.

En los festivales futboleros organizados en distintos puntos de la ciudad se brindaron 565 servicios de traducción y 722 orientaciones, mientras que en las zonas hoteleras se realizaron 15 apoyos directos a hoteles y 198 codificaciones en establecimientos ubicados en las zonas Centro y Poniente de la capital.

Een corredores turísticos se efectuaron 640 traducciones, 823 orientaciones y cinco acompañamientos a visitantes ante la Fiscalía de Atención al Turista, además, personal de Seguridad Escolar brindó apoyo en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe para el retiro de un árbol que se cayó durante las lluvias y atendió dos reportes relacionados con cobros excesivos en establecimientos comerciales.

Durante los festejos realizados en el Ángel de la Independencia, personal médico de la SSC otorgó ocho atenciones prehospitalarias sin que fuera necesario el traslado de las personas atendidas.

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) instaló dos Puntos de Hidratación en el “Fan Fest” en los cruces de las calles Palmas y 16 de Septiembre, así como Bolívar y 16 de Septiembre, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En estos espacios se brindó hidratación a 95 caninos que acompañaban a sus tutores, se realizaron 50 atenciones médico-veterinarias a los animales que presentaron síntomas de deshidratación, se atendió a un perro con una lesión en la oreja y se proporcionó atención médica a una persona que sufrió una cortadura leve en una mano.

Además, los efectivos especializados de la Brigada difundió información relacionada con el bienestar animal y la tenencia responsable de animales de compañía a un total de 6 mil 331 personas, con lo que se fortaleció la cultura de cuidado y protección de los seres sintientes durante las actividades masivas.