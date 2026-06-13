GCDMX atiende afectaciones por lluvias que dejaron al menos 89 árboles caídos y un hospital inundado

Afectaciones al sur de la CDMX por lluvias

El Gobierno de la Ciudad de México desplegó el operativo Tlaloque para atender las afectaciones registradas tras las intensas lluvias registradas la tarde del viernes en la capital, cuyo volumen de precipitación acumulado superó los 19.5 millones de metros cúbicos y provocaron la caída de al menos 89 árboles.

Se dio a conocer que manera coordinada, se desplegó personal de las Secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Obras y Servicios (Sobse), y de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del Heroico Cuerpo de Bomberos para atender las afecciones.

La Segiagua informó que los niveles más altos de precipitación en la Ciudad de México se registraron en las estaciones pluviométricas de La Joya, con 57.5 milímetros (mm), en Tlalpan; San Pedro Martir, con 42.75 mm; Planta Abasolo, con 37.25 mm; en Bosque de Tlalpan, con 36.25 mm; E.P. Zacatón: 33 mm en Tlalpan y Estadio Azteca, con 46.5 mm, en Coyoacán.

Para atender las afectaciones, la Segiagua desplegó 123 elementos, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 43 equipos de maquinaria, entre ellos 10 vehículos de bombeo de emergencia, 21 hidroneumáticos, seis Hércules, tres Pick Up/sedán, una estacas y dos pipas.

Para el corte de las 19:00 horas, las brigadas de la Segiagua ya habían atendido el 25 por ciento de los encharcamientos registrados en Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac.

Entre las principales acciones realizadas por los servicios de emergencia laboran en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, colonia Arenal Tepepan, donde el drenaje se vio rebasado y derivó en un encharcamiento de 250 metros de espejo por 90 centímetros de tirante, donde se desplegaron cuadrillas y equipo hidroneumático.

Asimismo, se reportaron afectaciones a los carriles centrales y laterales de Anillo Periférico con dirección al oriente, donde quedó varado un vehículo por lo que se solicitó la activación de la planta de bombeo que se encuentra en la zona.

Además se atendió el reporte de anegación que se registra en la UH RIS 1, en la Av. Insurgentes Sur, colonia Tlalcoligia, Tlalpan. Personal de Vinculación Ciudadana de la Segiagua en coordinación con Protección Civil realizó el censo de posibles inmuebles con afectación para ser atendidos por el Seguro Institucional de la Ciudad de México.

En tanto, en el Hospital de Psiquiatría San Fernando del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se desplegaron equipos hidroneumáticos y cuadrillas de atención a emergencias para desalojar el agua acumulada.

Autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a seguir indicaciones como mantener coladeras libres de basura y objetos que las obstruyan, evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados, conducir con precaución, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares. Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.