Sismo HOY en México: temblor sacude la CDMX este sábado 13 de junio y activa revisiones en distintos puntos del país

La mañana de este sábado 13 de junio de 2026, un sismo en México activó las alertas de miles de personas y alteró la rutina. Habitantes de la Ciudad de México y otras regiones reportaron haber sentido un movimiento que rápidamente comenzó a dominar las búsquedas, redes sociales y aplicaciones especializadas en reportes sobre actividad sísmica.

¿Dónde se registró el sismo hoy 13 de junio?

De acuerdo con reportes preliminares de monitoreo sísmico difundidos durante la jornada, el sismo de magnitud 5.2 tuvo origen en San Marcos, Guerrero, a 15 km al sureste de Acapulco, logrando ser perceptible en distintas zonas del centro de México. Las autoridades comenzaron de inmediato el seguimiento para confirmar magnitud, profundidad y posibles efectos.

En la CDMX, usuarios señalaron que el movimiento fue ligeramente perceptible principalmente dentro de edificios, oficinas y viviendas de varios niveles, mientras que en otras zonas pasó prácticamente desapercibido.

Hasta el corte más reciente de información oficial, no se han reportado afectaciones mayores derivadas del evento.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:45 Lat 16.75 Lon -99.62 Pf 10 km pic.twitter.com/g7A0dx4i5K — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 13, 2026

¿Sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México?

Uno de los temas más controversiales fue la nula activación de la alerta sísmica; sin embargo, esto tiene una explicación.

Cuando ocurre un movimiento telúrico, la activación del sistema depende de variables como la ubicación del epicentro, la magnitud estimada y el tiempo disponible para emitir el aviso antes de que lleguen las ondas sísmicas a determinadas ciudades.

Por eso, no todos los sismos percibidos en la capital necesariamente activan altavoces o notificaciones. Eventos con ciertas características pueden sentirse sin que exista un aviso previo.

¿Qué debo hacer si tiembla en CDMX?

Especialistas recuerdan que después de un movimiento es recomendable:

Mantenerse informado por canales oficiales

Evitar cadenas o capturas de pantalla sin confirmar.

Revisar instalaciones básicas

Verificar gas, energía eléctrica y posibles daños visibles.

Conservar rutas de evacuación claras

Especialmente en edificios altos y espacios con gran concentración de personas, es importante seguir los protocolos.