En encuentro de la ZMVM, Encinas propone que regrese el Fondo Metropolitano

Encuentro Gobernanza y Finanzas Públicas Sostenibles en la Zona Metropolitana del Valle de México

El secretario de Planeación Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, planteó la posibilidad de que regrese el Fondo Metropolitano para el Valle de México, para resolver las principales problematicas a las que se enfrentan las y los habitantes de las entidades que integran la Zona Metropolitana.

Así lo informó durante su intervención en el Encuentro Gobernanza y Finanzas Públicas Sostenibles en la Zona Metropolitana del Valle de México, realizado con el fin de garantizar que proyectos en materia de infraestructura urbana, servicios, programas del bienestar puedan articularse con una política fiscal unificada.

“Tenemos el gobierno de la mayoría, no lo hablo desde una visión partidaria, lo veo como oportunidad fundamental para poder dejar atrás las trabas que han sido limitaciones para la coordinación metropolitana...

“Hay que retomar el camino necesario para garantizar justicia y equidad territorial en la zona metropolitana, hay formas de hacerlo, ya tuvimos un Fondo Metropolitano”, comentó al afirmar que se trata de una herramienta indispensable.

Recodó que el fondo se instrumentó a partir del 2006 con aportaciones del Estado de México y del Distrito Federal, junto con el Gobierno Federal, y en el primer año de ejercicio, fue de mil millones de pesos.

Dicho presupuesto se utilizó para consolidar proyectos como el Distribuidor vial de la Concordia, el Puente Líbano, entre otros, “es un fondo que deberíamos de rescatar”.

En el evento participaron funcionarios del Ejecutivo federal y local, y la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México.

La ZMVM está integrada por cuatro entidades: el Estado de México, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México, 84 municipios y más de 32 millones de ciudadanos, que cada día enfrentan distintos retos, por lo que se busca resolver en conjunto, sin fronteras administrativas o partidistas.

El diputado Pablo Trejo Pérez (del PRD), presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, aseguró que resolver los problemas que afectan la ZMVM requiere de esfuerzo, voluntad, coordinación y ganas de transformar las cosas.

Agregó que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México esta coordinación, que deberá ser impulsada desde el Congreso capitalino, debe centrarse en mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida en la metrópoli.