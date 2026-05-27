Dados de baja todos los dispositivos de seguridad para detectar armas y drogas en el Metro

Arcos El Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el mes de marzo del 2025 dio de baja los bienes instrumentales correspondientes al sistema de inspección y control de acceso a las estaciones de la Red. (CUARTOSCURO/Rogelio Morales Ponce)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no tiene al alcance dispositivos tecnológicos para revisar si armas de fuego, armas blancas o narcóticos son ingresados a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), dado que todas estas herramientas para inspeccionar a los pasajeros y sus pertenencias que detectan pistolas, explosivos, metales u otros elementos prohibidos, se encuentran dados de baja.

La seguridad en las 12 Líneas del Metro, a cargo de la SSC, únicamente se limita a la presencia de cuatro mil 330 elementos policiales en las 195 estaciones, sin embargo, luego de varios incidentes cómo ataques a usuarios con armas blancas, no existe tecnología al servicio del usuario para evitar que en andenes, lobby y trenes, los usuarios estén exentos de atentados a su integridad física.

En noviembre del 2024, cuando un sujeto apuñaló a cuatro personas en el andén de la estación Tacubaya de la Línea siete, el Gobierno capitalino prometió colaborar con el aSSC para implementar un plan de seguridad reforzado para garantizar la protección de los usuarios, lo que implicaba una estrategia que incluye la instalación de módulos de control y un aumento en el número de elementos de seguridad.

En ese momento, explicaron que los módulos de control comenzaron a operar en estaciones con mayor afluencia de pasajeros, puntos de revisión que incluyen detectores de metales y bandas de seguridad para inspeccionar mochilas y bultos. Además, prometieron que estos controles serían móviles y se ubicarían de manera aleatoria, basándose en un análisis de incidencia realizado por el área de Seguridad Institucional del Metro.

En ese momento, Jommy “N” ingresó a la estación con el cuchillo en la mano, a la vista de todos los pasajeros y atacó a las víctimas sin que autoridades lo identificaran, fue hasta que personas que se encontraban en el andén solicitaron ayuda, que personal policial llegó para detenerlo, sin embargo, varias personas ya habían sido heridas.

Con todo, la cantidad de agentes de la SSC tampoco creció cómo se prometió, incluso disminuyó. En diciembre del 2024, se presumió que el Metro “es un medio de movilidad muy sensible que no podría funcionar sin el respaldo de los cinco mil 800 efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria Industrial (PBI) que participan todos los días en la seguridad; pero a través de transparencia, la SSC, respondió que tiene asignados cuatro mil 330 elementos a las instalaciones del Metro, una baja del 25 por ciento de la presencia policial hasta el 21 de mayo del 2026.

Detectores solo funcionaron 4 meses después de atentado en Tacubaya

Tras el ataque cometido por Jimmy “N”, en las estaciones de mayor afluencia se intensificaron las revisiones a través de bandas de seguridad, escáneres y arcos, pero estas inspecciones se detuvieron al poco tiempo; cuatro meses después de que ocurrió dicho atentado, todos estos dispositivos que filtran artículos prohibidos fueron dados de baja, con información de la SSC, desde marzo del 2025. Lo que facilita el ingreso de armas y drogas en cualquiera de las paradas, sean de baja o alta concurrencia, sin que al momento se cuente con un registro de objetos prohibidos decomisados.

“El Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el mes de marzo del 2025 dio de baja los bienes instrumentales correspondientes al sistema de inspección y control de acceso a las estaciones de la Red del STC por concluir su vida útil (equipos de inspección pro rayos x, y arcos detectores de metales), señalando que en su mayoría se encontraban averiados desde el 2015”, respondió la Dirección General de la Policía Auxiliar vía transparencia.

Tras una balacera dentro de la estación Balderas de la Línea tres, el STC adquirió detectores de metales con una inversión de 50 millones de pesos, después, en 2010, se compraron 39 arcos y sistemas de rayos X, con un gasto de 23 millones de pesos. Hasta 2016, 17 arcos se encontraban fuera de operación por estar averiados y 18 equipos de rayos x se encontraban en la misma situación de inoperatividad. Nueve años adelante, para marzo del 2025, el Sistema dio de baja todas las herramientas que según el portal de internet del Metro, los detectores de Metales es un auxiliar en el trabajo de los cuerpos de seguridad que operan de forma permanente en el Sistema de Transporte Colectivo.

También, en su página de internet se lee que la oportuna detección de armas u objetos ha permitido llevar ante las autoridades correspondientes a sospechosos de la comisión de delitos, sin embargo, tanto al SSC, el Metro y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) comunicaron por medio de una solicitud de transparencia que no es posible contar con un registro de narcóticos y armas de fuego decomisados en arcos detectores o rayos x, ya que no se cuenta con dicha tecnología desde el 2025.

Los arcos de seguridad y detectores de metales dejaron de funcionar en medio de múltiples reportes en los que víctimas aseguraban que eran inyectados con sustancias al interior de los vagones del Metro, y que luego de unos minutos, experimentaron mareos, somnolencia y en algunos casos, desmayos.

Y aunque tras esta ola de ataques con “pinchazos”, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar el Código Penal para tipificar este delito administración subrepticia de sustancias ilícitas. Esta agresión se castiga con penas de dos a cinco años de prisión, pero puede aumentar hasta 7.5 años si existen agravantes, no obstante, cuando la incidencia de este crimen incrementó en la capital, fue durante el tiempo en el que se dieron de baja los arcos detectores y bandas de escáneres, lo que hizo imposible que en las estaciones se identificara si entre las pertenencias de los agresores se ocultaron jeringas que contenían benzodiazepinas y THC o tetracanabinoides, sustancias a las que dieron positivo las víctimas tras los análisis médicos.

De los 78 casos que se reportaron hasta el 17 de mayo del 2025, las autoridades detallaron que 56 fueron en el Metro, 10 fueron en Metrobús, nueve en vía pública y tres en otros lugares.

El jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho, informó que se mantiene el apoyo al Sistema de Transporte Colectivo Metro con operativos de seguridad en todas las estaciones y convoys.

Señaló que continúa el reforzamiento del personal de agrupamientos en los vagones, así como la presencia de elementos que realizan labores de inteligencia vestidos de civil, sin que se mencionara el funcionamiento de los arcos detectores o visualizadores de rayos x.