Historia de Liliana Vite: desapareció en Tultitlán y lleva una semana desaparecida

Familiares y amigos han emprendido la búsqueda de Liliana, mujer de 41 años, madre de dos menores, luego de perder comunicación con ella el 18 de mayo de 2026. La ultima vez que supieron de ella, regresaba de realizar algunas compras en la Ciudad de México, para la graduación de uno de sus hijos.

¿Dónde vieron por última vez a Liliana?

Durante su regreso, la mujer compartió su ubicación con su hijo, indicando que se encontraba sobre la Avenida Petunias, muy cerca de su domicilio.

Uno de los hermanos de Liliana compartió que, al no recibir noticias de ella, comenzaron una búsqueda en la zona señalada por el GPS, logrando así obtener un video de las cámaras de seguridad del área.

Familiares localizan video donde se le ve por última vez

En las imágenes se puede observar a Liliana sobre la avenida esperando, mientras que más atrás se aprecia como se acerca a ella una camioneta negra, una motocicleta y un automóvil blanco.

Durante una semana sus seres queridos han seguido su rastro mediante la señal de su celular, pues todo este tiempo el dispositivo se mantuvo encendido, por lo que no descartan que haya sido privada de su libertad.

Hermano de Liliana recibe llamadas extorsionar.

En un testimonio difundido por NMás el hermano de la víctima, José Vite aseguró que han recibido llamadas de extorsión en donde diferentes personas aseguran tener secuestrada a su hermana.

Ante esto los afectados señalaron que no han recibido el apoyo suficiente de las autoridades del Estado de México sobre el caso de Liliana, a pesar de que han proporcionado las coordenadas exacta que muestran las ubicaciones donde había estado su teléfono móvil.

Finalmente allegados y amigos hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con algún tipo de información que ayude con su paradero, sea reportada ante las autoridades correspondientes.