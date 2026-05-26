Estatus de vuelos demorados en el AICM: ¿Cómo ver el reporte actualizado en línea? Así puedes saber si tu vuelo en el AICM está a tiempo, demorado o cancelado (@AICM_mx)

Si estás por tomar algún vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), conoce cómo puedes consultar su estatus.

Aunque la mayoría de los vuelos programados en el AICM despegan o aterrizan sin mayores complicaciones, es común que en ocasiones estos lleguen a sufrir retrasos o incluso cancelaciones debido a condiciones climáticas.

Por lo que, para que conozcas toda la información de tu próximo vuelo, aquí te decimos cómo podrás consultar si está a tiempo, demorado o cancelado.

AICM hoy: ¿Cómo revisar el estatus de vuelos demorados en tiempo real?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha puesto a disposición de los usuarios en su página web oficial un apartado para conocer el estatus de vuelos oficiales en tiempo real.

Por lo que, a través de esta página podrás consultar de manera actualizada si tu vuelo presenta alguna demora o si está a tiempo en su hora de salida o llegada.

¿Qué información necesito para consultar el estatus de vuelos demorados en el AICM?

Para consultar el estatus de vuelos oficiales en tiempo real y saber si el tuyo está retrasado o a tiempo, lo único que necesitas es:

Tu vuelo (ejemplo AM960)

La ciudad

La aerolínea

Guía paso a paso para ver las salidas y arribos actualizados en línea

Con el número de tu vuelo, la ciudad y la aerolínea podrás consultar el estatus de vuelos demorados en el AICM, siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Dirigirte al apartado de “pasajeros” y seleccionar la opción de “estatus de vuelos oficiales”

y seleccionar la opción de Una vez dentro, tendrás que ingresar tu vuelo , ciudad y aerolínea

, y Seleccionar si deseas consultar la salida o llegada de tu vuelo.

o de tu vuelo. Dar clic en “Buscar”

Siguiendo estos pasos, automáticamente la página te arrojará cuál es el estatus de tu vuelo, si está a tiempo, demorado o bien, si ya se encuentran abordándolo.