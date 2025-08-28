Autoridades de las tres ordenes de gobierno suman esfuerzos para rehabilitar Cárcamo San Simón y Tulantongo en Texcoco

Trabajos de mantenimiento de cárcamos en Texcoco

En gira de trabajo por las localidades de San Simón y Santa María Tulantongo, autoridades de las tres ordenes de gobierno suman esfuerzos para iniciar trabajos de rehabilitación electromecánica y mantenimiento de cárcamos de bombeo de estas zonas y buscar eliminar encharcamientos cuando se presenten fuertes lluvias.

El Presidente Municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez agradeció la hospitalidad de las comunidades, indicó que estas obras son con la finalidad de mejorar la capacidad y el funcionamiento de ambos cárcamos.

Agregó que ambas obras, son parte del plan de mejoramiento para la zona oriente del Estado de México por iniciativa del Gobierno Federal, así como el apoyo de parte de la Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez.

Gutiérrez Martínez agradeció que haya una buena y estrecha colaboración entre los tres ámbitos de gobierno, Municipal (Ayuntamiento de Texcoco), Estatal (CAEM) y Federal(CONAGUA), para continuar elevando la calidad de vida de los habitantes de las comunidades texcocanas.

Por lo que respecta a los trabajos a realizar en San Simón, son:

⁠Limpieza y desazolve así como impermeabilización de cárcamo.

⁠Mantenimiento a 2 bombas existentes, así como instalación de 1 bomba nueva de 45 HP (caballos de fuerza), instalación de sistemas eléctricos para el arranque y control de equipos.

⁠Instalación de luminarias solares para seguridad y cercado perimetral.

⁠Reposición de rejillas y estructuras de izaje para mantenimiento.

⁠Cambio de puertas, rehabilitación de la cancelería, pintura y caseta de operación.

Asimismo se realizará el proyecto de línea adicional de descarga para incrementar la capacidad de desalojo del cárcamo.

Después, se trasladaron a la comunidad de Santa María Tulantongo para dar a conocer los trabajos a realizar, los cuales son:

•⁠ ⁠Limpieza y desazolve así como impermeabilización de cárcamo.

•⁠ ⁠Mantenimiento a 2 bombas existentes, así como instalación de 1 bomba nueva de 100 HP (caballos de fuerza), instalación de sistemas eléctricos para el arranque y control de equipos.

•⁠ ⁠Instalación de luminarias solares para seguridad y cercado perimetral.

•⁠ ⁠Mantenimiento a compuertas, reposición de rejillas y estructuras de izaje para mantenimiento.

•⁠ ⁠Cambio de puertas, rehabilitación de la cancelería, pintura y caseta de operación.

⁠Adicionalmente, se realizará el proyecto de línea adicional de descarga para incrementar la capacidad de desalojo del cárcamo.