Festejan a 7 mil adultos mayores en Venustiano Carranza

Cerca de siete mil adultos mayores fueron celebrados en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, por el Día del Adulto Mayor. El evento estuvo encabezado por la alcaldesa Evelyn Parra, acompañada de los diputados federales Julio César Moreno y Elena Segura Trejo.

La jornada incluyó un programa artístico en el que se presentaron “Los Tecolines”, Danny Frank y el grupo “La Era Vintage”, quienes hicieron cantar y bailar a los asistentes con interpretaciones que evocaron recuerdos de distintas épocas. Los festejados también compartieron alimentos, bebidas y pastel, en un ambiente de convivencia familiar marcado por la música y el baile.

La alcaldesa expresó que las personas mayores representan un pilar esencial en la construcción del tejido social de la demarcación.

“En Venustiano Carranza todos los días son Día del Adulto Mayor”, afirmó, al tiempo que refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan el bienestar y la calidad de vida de este sector.

La funcionaria recordó que en la alcaldía operan dos espacios dedicados a su atención: la Casa del Adulto Mayor “Benito Juárez” y la Casa del Adulto Mayor “Ignacio López Tarso”.

Además, destacó la implementación de programas como el de Personas Mayores Formadoras del Hogar, diseñado para apoyar a quienes desempeñaron labores domésticas a lo largo de su vida.

De acuerdo con cifras de la propia demarcación, en Venustiano Carranza residen alrededor de 80 mil personas de 60 años o más, quienes también reciben acompañamiento para acceder a programas sociales de carácter federal y local.