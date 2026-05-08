“México organizó dos Mundiales sin sacrificar la educación de estudiantes”, lamenta PRI

SEP anunció que el fin de ciclo escolar será el 5 de junio

El grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México expresó su preocupación por la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar para el próximo 05 de junio, argumentando altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol.

Recordó que México organizó dos Mundiales de futbol y una olimpiada sin detener el país ni sacrificar la educación de millones de estudiantes. Las escuelas permanecieron abiertas y el derecho a la educación se garantizó en todo momento.

Por ello, consideró que la medida es “una patada a la educación” ya que México enfrenta importantes retos educativos.

“Morena gobierna con ocurrencias, improvisa ante cada reto y termina afectando a quienes más necesitan apoyo. La educación no puede seguir siendo víctima de un gobierno incapaz de garantizar condiciones mínimas para el aprendizaje. México necesita gobiernos que resuelvan, no gobiernos omisos ante las necesidades de la sociedad”, precisó la bancada.

Además destacó que la educación de los menores debe ser una prioridad nacional y no puede quedar sujeta a decisiones que afectan directamente el aprendizaje de las y los estudiantes.

“La realización de partidos mundialistas en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León exige planeación y coordinación institucional, pero no justifica afectar de manera generalizada el desarrollo académico de más de 23 millones de estudiantes en el país”.

También enfatizó en que las altas temperaturas evidencian una problemática que durante años no ha sido atendida con seriedad, “la falta de inversión suficiente en infraestructura educativa adecuada para enfrentar condiciones climáticas extremas”.

“Miles de escuelas continúan operando sin las condiciones necesarias para garantizar espacios seguros y dignos para estudiantes y docentes”.

La bancada recordó que distintos organismos internacionales han advertido retrocesos en áreas fundamentales como matemáticas, ciencias y comprensión lectora, por lo que cualquier decisión que reduzca el tiempo efectivo de aprendizaje debe analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo.

“La educación requiere políticas públicas serias, planeación y soluciones de fondo. Nuestro país necesita autoridades capaces de garantizar el derecho a aprender sin improvisaciones ni decisiones que profundicen el rezago educativo”, concluyó.