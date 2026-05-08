¿Ya abrieron la carretera Texcoco-Lechería? Reporte al momento del bloqueo de mototaxistas Motociclistas mantuvieron un bloqueo por más de dos horas en la carretera Texcoco-Lechería; conoce cuál es su estado actual (@GN_Carreteras)

Durante la tarde de este viernes 8 de mayo, se registró un bloqueo en la carretera Texcoco-Lechería por parte de mototaxistas; conoce cuál es el estado actual de esta vialidad.

El bloqueo por parte de mototaxistas se realizó a la altura de la comunidad de Acuexcomac, en el municipio de Atenco. Durante el cierre de la carretera Texcoco-Lechería, los manifestantes encendieron llantas para impedir el paso de vehículos.

¿Ya abrieron la Texcoco-Lechería? Estatus actual del bloqueo este 8 de mayo

De acuerdo con lo informado por Guardia Nacional Carreteras, alrededor de las 2:50 de la tarde la vialidad en la carretera Texcoco-Lechería se liberó, por lo que actualmente los vehículos se encuentran circulando con normalidad sobre esa vía.

#VíaLibre en #EdoMéx tras presencia de personas cerca de la carretera Lechería-Texcoco. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 8, 2026

¿Qué pasó hoy en la carretera Texcoco-Lechería?

El bloqueo por parte de mototaxistas en la carretera Texcoco-Lechería inició alrededor de la una de la tarde; los manifestantes, de acuerdo con diferentes reportes, comenzaron su protesta después de que una base de mototaxis fuera retirada por parte de las autoridades municipales.

Ante estos hechos, los mototaxistas denunciaron que las obras realizadas por parte del municipio afectaban su trabajo y, por ende, sus ingresos económicos.

Ante la situación, y después de que los mototaxistas incendiaran llantas viejas, según diferentes reportes, las autoridades se reunieron con los manifestantes, quienes después levantaron su bloqueo.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca de la carretera Lechería-Texcoco. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/6ggQgbsMbI — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 8, 2026

¿Cómo está el tráfico en la carretera Texcoco-Lechería?

Después de que la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de la comunidad de Acuexcomac, permaneciera cerrada por más de dos horas debido a un bloqueo de mototaxistas, la circulación en esta vialidad fue restablecida, por lo que desde entonces no se ha registrado tráfico derivado de este cierre.

Para conocer más información sobre el estado actual de la carretera Texcoco-Lechería, la cuenta oficial de Guardia Nacional Carreteras publica actualizaciones en sus redes sociales en caso de que se presente alguna interrupción en la circulación de esta vialidad.