RTP pone en operación nueva ruta del Centrobús en el Centro Histórico (@JoA_BAd)





La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México inició este viernes la operación del nuevo servicio Centrobús “Ruta de las Heroínas Indígenas”, que recorrerá el Centro Histórico mediante dos circuitos y atenderá una demanda estimada de más de 88 mil personas usuarias al mes.

El arranque del servicio fue encabezado por autoridades de movilidad y transporte de la capital, entre ellas el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, y el director general de RTP, Daniel Arcos Rodríguez, así como representantes de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

RTP pone en operación nueva ruta del Centrobús en el Centro Histórico

La nueva ruta busca ofrecer una alternativa de transporte en el primer cuadro de la ciudad y mejorar la conectividad para personas que habitan o visitan la zona por motivos laborales, turísticos, comerciales o culturales.

El servicio operará de lunes a viernes de 05:00 a 23:00 horas; sábados de 06:00 a 22:00 horas, y domingos y días festivos de 07:00 a 21:30 horas. La tarifa será de cinco pesos por viaje y el pago se realizará mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.

La ruta conectará con 186 puntos de interés histórico, cultural y patrimonial del Centro Histórico, entre ellos el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, la Torre Latinoamericana y el Zócalo capitalino.

El proyecto contó con una inversión de 111 millones de pesos y operará con 12 unidades eléctricas equipadas con cámaras de videovigilancia, GPS, conexión WiFi, cargadores USB, botones de auxilio y sistemas de accesibilidad universal, como rampas y mecanismo de arrodillamiento para personas con discapacidad.