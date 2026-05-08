Benito Juárez desplegará operativo de seguridad por celebraciones del Día de las Madres

La alcaldía Benito Juárez implementará un operativo especial de seguridad con motivo de las celebraciones por el Día de las Madres el próximo 10 de mayo.

El operativo contempla el reforzamiento de la vigilancia en puntos de alta afluencia, entre ellos plazas, centros comerciales, restaurantes, mercados y espacios de esparcimiento.

Para ello participarán elementos de la estrategia Blindar BJ360º, así como 40 unidades que serán desplegadas en las 56 colonias de la demarcación.

El alcalde Luis Mendoza señaló que el objetivo es mantener condiciones de orden y seguridad durante la jornada, en la que se prevé una mayor movilidad de visitantes y residentes.

Además, la alcaldía indicó que se establecerá un perímetro de seguridad en las inmediaciones de la Plaza de Toros México con motivo de los eventos programados en el recinto, con el fin de resguardar a asistentes y habitantes de la zona.

También se informó que el Panteón Xoco permanecerá abierto el 10 de mayo en un horario de 7:00 a 16:30 horas. Personal de Servicios Urbanos y Protección Civil brindará atención y apoyo a los visitantes.

La alcaldía hizo un llamado a la población a respetar las indicaciones de las autoridades y mantener el orden durante las celebraciones del Día de las Madres.