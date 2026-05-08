Huixquilucan suma 11 años con perspectiva financiera estable

El municipio de Huixquilucan mantiene por once años consecutivos una perspectiva financiera estable, resultado del manejo responsable de los recursos públicos y de la disciplina financiera implementada en las últimas administraciones municipales.

De acuerdo con información difundida por medios locales, las calificadoras financieras han reconocido la estabilidad económica del municipio, destacando factores como el control de la deuda, la transparencia y el fortalecimiento de ingresos propios.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, señaló que las finanzas sanas han permitido continuar con proyectos de obra pública, seguridad, infraestructura hidráulica y programas sociales en distintas comunidades del municipio.

Entre los factores que han fortalecido la situación financiera del municipio se encuentra la reducción de la deuda heredada por administraciones anteriores y la liquidación de adeudos históricos con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Autoridades municipales destacaron que Huixquilucan es uno de los municipios con mejor calificación crediticia en el país. Actualmente mantiene evaluaciones positivas por parte de agencias como HR Ratings y Fitch Ratings, las cuales han reconocido el adecuado comportamiento de la recaudación y la estabilidad de las finanzas locales.

El gobierno municipal informó que estas condiciones financieras han permitido destinar mayores recursos a rubros prioritarios como seguridad, salud, educación, movilidad y abastecimiento de agua potable.

Además, el ayuntamiento aprobó para 2026 un presupuesto superior a los 4 mil 686 millones de pesos, recursos que serán utilizados en obras y programas para las zonas tradicional, popular y residencial del municipio.

En materia de infraestructura, durante los últimos meses se han impulsado proyectos de pavimentación, estabilización de taludes, modernización hidráulica y recuperación de espacios públicos, acciones que, según el gobierno municipal, han sido posibles gracias al equilibrio financiero mantenido durante más de una década.

Asimismo, la administración municipal ha promovido convenios con organismos empresariales y proyectos de inversión privada para fortalecer el desarrollo económico y generar nuevas oportunidades de empleo.

Las autoridades aseguraron que mantener finanzas sanas permite continuar realizando obras y servicios sin comprometer la estabilidad económica del municipio ni contratar deuda que afecte a futuras administraciones.