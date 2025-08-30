Clara Brugada y Pablo Vázquez anuncian el operativo de seguridad por el “Regreso a clases 2025″

Operativo "Regreso a clases 2025" Foto: Cortesía

Para resguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes, personal docente y padres de familia, en este inicio de ciclo escolar, el secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Pablo Vázquez Camacho, en un evento con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la puesta en marcha, a partir de las primeras horas del próximo lunes 01 de septiembre, del Operativo “Regreso a Clases Seguro 2025”.

En este despliegue que inicia a las 06:00 horas, participarán 15 mil efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), Policía Auxiliar (PA), y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en las distintas zonas escolares de las 16 alcaldías, quienes estarán apoyados con mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve motoambulancias, siete ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, para realizar sobrevuelos de prevención y vigilancia.

“Por instrucciones de nuestra Jefa de Gobierno, desde las primeras horas del lunes 01 de septiembre, las y los uniformados estarán pendientes de la seguridad de alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas, además del personal docente y administrativo, al igual que de las familias de todas y todos los alumnos”, dijo el Secretario Vázquez Camacho.

Para este operativo “Regreso a Clases”, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito dispondrá también de 140 policías de la Dirección de Seguridad Escolar, con 19 unidades, que acompañarán al personal operativo en las escuelas, públicas y privadas, de los diferentes niveles de educación, con la finalidad de impartir pláticas de prevención de delitos y promover la cultura de paz.

El Secretario Vázquez Camacho señaló las acciones más importantes que se contemplan en este operativo:

• Se realizarán tareas de vigilancia y seguridad en las vías de acceso e inmediaciones de las zonas y planteles escolares públicos y privados, con recorridos pie tierra y patrullajes.

• Se mantendrá la presencia policial a la hora de entrada y salida, en los turnos matutino y vespertino, para prevenir hechos que pongan en riesgo a las y los alumnos, docentes y autoridades educativas.

• Se realizarán Senderos Seguros de las rutas de servicio público hacia los Planteles Escolares, y se mantendrá la vigilancia en los diferentes sistemas de transporte público.

• Se implementarán dispositivos viales para el desplazamiento seguro de personas y vehículos, principalmente en las vías de acceso e inmediaciones de los planteles escolares, para evitar el congestionamiento vial, el estacionamiento en lugares no autorizados, y cualquier incidente de tránsito que ponga en riesgo a la comunidad estudiantil.

• En estrecha coordinación con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Dirección de Seguridad Escolar, integrada por policías especializados en la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar, mantendrá presencia en planteles de educación básica, realizando acciones permanentes de vinculación con las autoridades educativas.

• El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas estará listo para atender a la población en caso de una emergencia médica prehospitalaria.

También, instruyó a las y los Jefes de Cuadrante a que visiten todos los centros escolares de la Ciudad de México, para establecer un contacto directo y permanente con las autoridades escolares y el personal docente; y a los integrantes de la Dirección de Seguridad Escolar, a que mantengan presencia permanente en las escuelas, brindando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, a sus padres de familia, y a sus maestros, herramientas para la prevención del delito.

“El objetivo es claro: salvaguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes y personal docente, así como de toda la comunidad escolar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, garantizando con ello un regreso a clases seguro para todas y todos”, enfatizó.

Con estas acciones, la Policía de la Ciudad de México refrenda su compromiso de servir a la sociedad, de ser agentes activos en la generación de bienestar en las comunidades, y de garantizar el desarrollo integral de las y los menores en ambientes sanos y libre de violencia.