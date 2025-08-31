Coyoacán implementa dispositivo de seguridad para el regreso a clases

Desplegará 200 elementos y 48 unidades de seguridad para garantizar un regreso seguro a las escuelas

La alcaldía Coyoacán pondrá en marcha su dispositivo anual de seguridad, informó el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar durante un encuentro con vecinas y vecinos de la zona de Los Culhuacanes.

“Queremos informarles que en este regreso a clases vamos a estar presentes para que papás, mamás y demás responsables puedan llevar a nuestras niñas y niños a la escuela con tranquilidad y confianza. Lo que más amamos son nuestros niños, por eso queremos darles todo el apoyo con el que contamos”, señaló el alcalde.

El edil destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre padres y madres de familia con las autoridades para mantener un entorno seguro en las escuelas. Señaló que acciones previas en Coyoacán, como la recuperación de espacios públicos, chatarrización, recorridos pie-tierra de seguridad, revisión de motocicletas y dispositivos antichelerías, han contribuido a que la alcaldía se ubique entre las zonas con menor percepción de inseguridad, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer.

El alcalde estuvo acompañado por el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, quien enfatizó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y hacer alianzas con los padres de familia para proteger a los estudiantes.

Por su parte, la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, indicó que Escudo Coyoacán desplegará 200 elementos y 48 unidades en ambos turnos escolares. Los agentes realizarán recorridos desde primera hora y estarán presentes de manera aleatoria en las entradas y salidas de los planteles, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los sectores 63 y Culhuacán.

El alcalde recordó que Coyoacán es una alcaldía con una rica tradición cultural e histórica, y señaló que continúa desarrollando obras y mejoras urbanas que perduren, incluyendo las que se realizan en el marco de la inauguración de la tercera copa mundial de fútbol, que se llevará a cabo en la demarcación.