DIF y DIFEM fomentan lactancia materna para un desarrollo integral de la niñez mexiquense

“Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia”

Como una acción que busca promover y apoyar la lactancia materna como un acto natural, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) en coordinación con el Sistema Nacional DIF (SNDIF) brindarán asesoramiento y acompañamiento integral a las madres, a través del evento “Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia” que se llevará a cabo el 13 de agosto en Toluca.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, este encuentro reunirá a autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes de los 125 Sistemas Municipales DIF, organismos internacionales, especialistas, madres y familias, con el propósito de fortalecer esta práctica fundamental para el desarrollo integral de la niñez y el bienestar de las madres.

Se llevarán a cabo actividades educativas, culturales y de orientación, así como módulos informativos sobre técnicas de amamantamiento, nutrición materno-infantil, desarrollo del bebé, porteo seguro, bancos de leche humana y redes comunitarias de apoyo.

El objetivo es proteger los derechos de las madres lactantes mediante la difusión de información y el fortalecimiento de entornos favorables; así como apoyar la creación y consolidación de redes familiares y comunitarias que sean un apoyo durante este etapa.

Con esta iniciativa, el SNDIF y el DIF Estado de México fortalecen las acciones de acompañamiento integral a las madres y a construyen entornos familiares, laborales y comunitarios que reconocen la lactancia materna. Además de contribuir a brindar a la niñez mexiquense un inicio de vida con mayores oportunidades de desarrollo.

México ha participado 34 años en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, impulsada por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).