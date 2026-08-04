Encuesta perfila la carrera por la alcaldía Azcapotzalco rumbo a elecciones del 2027

Morena lidera las encuestas en la alcaldía Azcapotzalco

La diputada federal y vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, encabeza las preferencias entre los aspirantes de su partido para contender por la alcaldía Azcapotzalco en las elecciones de 2027, de acuerdo con una encuesta de la firma GobernArte.

La encuesta, realizada durante julio de 2026 con 585 entrevistas y un nivel de confianza del 95 por ciento, coloca a Jiménez Godoy con 25.2 por ciento de las preferencias entre los perfiles morenistas, seguida por la actual alcaldesa, Nancy Núñez Reséndiz, con 23.1 por ciento, y por Fernando Rosiqué Castillo, con 10.1 por ciento.

La medición también revela que el 25.5 por ciento de los encuestados aún no define su preferencia dentro de Morena, mientras que 16.1 por ciento mencionó a otros perfiles.

En cuanto a la intención de voto por partido, Morena se mantiene como la fuerza política con mayor respaldo en la demarcación al registrar 41.2 por ciento, seguido por el PAN con 25.2 por ciento, el PRI con 10.8 por ciento, Movimiento Ciudadano con 7.1 por ciento, el Partido Verde con 1.8 por ciento y el PT con 1.2 por ciento. Un 12.7 por ciento respondió que no votaría por ninguna de las opciones.

En las filas del PAN, la encuesta ubica a Margarita Saldaña como la aspirante mejor posicionada con 21.6 por ciento, seguida por Nohemí Marisol Estrada Correa, con 20.6 por ciento, y Salvador Amado Correa Galván, con 18.4 por ciento.

La encuesta planteó a los participantes la siguiente pregunta: “Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde en Azcapotzalco, ¿por cuál partido político votaría usted?”.

Posteriormente, midió las preferencias entre distintos perfiles de los partidos rumbo al proceso electoral de 2027.