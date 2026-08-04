Arranca construcción del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en Almoloya de Juárez

Bachillerato Nacional “Margarita Maza”

Como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de la Educación Media Superior, en el Estado de México inició la construcción de un plantel del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en la comunidad de Yebuciví Centro, municipio de Almoloya de Juárez, resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, dio el banderazo de inicio a la obra y destacó que la construcción del plantel, requirió una inversión de 15.4 millones de pesos y permitirá ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Media Superior para las y los jóvenes de la región.

El Bachillerato Nacional “Margarita Maza” es un modelo educativo impulsado por el Gobierno de México, con una oferta académica orientada a sectores estratégicos para el desarrollo del país, la formación de las y los estudiantes, así como su continuidad educativa o incorporación al ámbito laboral.

En el Estado de México, esta estrategia contempla la construcción de 28 nuevos planteles: 13 en municipios del Valle de Toluca y 15 en el Valle de México, con una inversión superior a 431.2 millones de pesos.

Además, se informó que, en este municipio, los gobiernos federal y estatal han destinado más de 118.5 millones de pesos para acciones en materia educativa, entre ellas infraestructura, becas, equipamiento, mobiliario, útiles escolares y programas como La Escuela es Nuestra, para mejorar las condiciones académicas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.