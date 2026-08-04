Delfina Gómez entrega modernización de la autopista Toluca-Zitácuaro

Entrega de la autopista Toluca-Zitácuaro

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez entregó la modernización de la carretera Toluca- Zitácuaro, que optimiza el tránsito entre la entidad mexiquense, la zona urbana de la Ciudad de México y límites con el estado de Michoacán. Además se trata de una obra que impulsa distintos sectores y beneficia a más de 460 mil personas.

“En cada reconstrucción de carreteras, calles, unidades deportivas, mercados, aulas escolares, espacios urbanos, además de atender una necesidad de las y los mexiquenses, también se están generando fuentes de empleos para el bienestar de las familias de la región”, declaró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Destacó que con esta obra se crearon más de dos mil 400 empleos directos e indirectos, se procuró el cuidado e impacto ambiental, a través de acciones como, reciclaje de residuos, instalación de paneles solares, tratamiento de aguas residuales para su reutilización, además de que la empresa responsable efectúa campañas de reforestación con pinos sembrados en su propio vivero.

Durante su participación, Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, informó que este proyecto, que tuvo una inversión superior a los tres mil millones de pesos, fue realizado en varias etapas. Inició en mayo de 2023 y hoy están concluidos los trabajos que impactan de manera positiva en la calidad de vida de las y los mexiquenses.

La modernización beneficia a los municipios de Toluca, Almoloya de Juárez, Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Amanalco, además contempló la caseta La Hortaliza, se mejoró la Plaza de Cobro y del entronque La Hortaliza, se ampliaron de 13 a 24 carriles de cobro y cuatro más de la estructura de la carretera federal 15.

En el entronque Amanalco se contemplaron dos gasas (enlaces viales que conectan autopistas o avenidas rápidas) de acceso, cuatro movimientos direccionales y cuatro carriles de cobro). Mientras que en Autopista Toluca-Zitácuaro, se amplió a cuatro carriles del kilómetro 0+000 al 11+200 y el entronque San Cayetano, asimismo se tuvo el incremento de estructuras y se llevaron a cabo 37 obras de drenaje, puentes y cajones.