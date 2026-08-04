Ecatepec lanza Cruzada Violeta 360 para combatir la violencia familiar

El gobierno de Ecatepec puso en marcha la Cruzada Violeta 360, una estrategia que busca prevenir, detectar y atender casos de violencia familiar mediante visitas domiciliarias, campañas informativas y redes de apoyo comunitario en todo el municipio.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó el programa durante su conferencia de prensa semanal y señaló que el objetivo es romper el silencio que existe alrededor de este delito, además de ofrecer atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento gratuito a las mujeres que sean víctimas de violencia.

La presidenta municipal informó que durante mayo de este año se registraron 532 llamadas por violencia familiar, lo que representó el 74.2 por ciento de los reportes recibidos en los números de emergencia del municipio. Por ello, aseguró que es necesario actuar de manera preventiva y acercar los servicios a las comunidades.

Cisneros explicó que la violencia familiar no debe considerarse un asunto privado, sino un delito que suele comenzar con conductas de control como revisar el teléfono celular, impedir que una mujer salga de su casa, controlar su dinero, aislarla de familiares o amistades, humillarla o amenazarla. Advirtió que estas acciones pueden escalar hasta agresiones físicas e incluso derivar en feminicidios.

La alcaldesa destacó que muchas de estas situaciones ocurren dentro de los hogares y, en numerosos casos, frente a niñas, niños y adolescentes. Por ello, la estrategia contempla llevar acciones de prevención y orientación directamente a colonias, escuelas, viviendas y espacios públicos.

Como parte de la Cruzada Violeta 360, personal del gobierno municipal recorrerá las comunidades puerta por puerta para informar a las familias sobre los tipos de violencia, detectar posibles casos y brindar apoyo inmediato a quienes lo requieran.

Además, se distribuirá información en comercios, mercados, oficinas públicas y escuelas, mientras que también se fortalecerán las redes comunitarias mediante comités vecinales, policías de cuadrante, sistemas de alarmas y la aplicación Red Violeta, que cuenta con un botón de emergencia para solicitar ayuda.

Azucena Cisneros también hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para sumarse a esta estrategia, ya que prevé un incremento en las denuncias por violencia familiar como resultado de la campaña de sensibilización. Consideró importante que estas denuncias sean atendidas de manera oportuna por el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec.

La alcaldesa aseguró que las mujeres que denuncien recibirán acompañamiento durante todo el proceso legal y atención especializada para proteger su integridad y la de sus familias.

“Que el miedo no nos paralice. Denunciar es un acto de valentía, de dignidad y de amor propio. También es una forma de proteger a nuestras hijas e hijos. No están solas, este gobierno las va a acompañar”, expresó.

Por su parte, Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), señaló que la Cruzada Violeta 360 busca convertirse en una campaña permanente para defender la vida y la seguridad de las mujeres del municipio.

La funcionaria recordó que el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec brinda atención a habitantes de 10 municipios, por lo que consideró insuficiente su capacidad y planteó la necesidad de crear otro centro que atienda exclusivamente a las mujeres ecatepenses.