Refuerza Álvaro Obregón presencia policial por regreso a clases

La alcaldía Álvaro Obregón anunció que este lunes se reforzarán las labores de vigilancia y apoyo vial con motivo del regreso a clases, mediante un operativo a cargo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

El dispositivo contempla el despliegue de patrullas y elementos a pie tierra en zonas escolares de la demarcación, así como acciones de apoyo para agilizar el tránsito vehicular en vialidades donde se concentran planteles educativos, con respaldo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con la demarcación, estas acciones forman parte del Sistema Integral de Seguridad 360 implementado por el alcalde Javier López Casarín, el cual combina el uso de tecnología, la labor de la policía de proximidad y la coordinación con los gobiernos de México y de la Ciudad de México. De esta manera, se suman al megaoperativo anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.

La alcaldía recordó que recientemente se presentaron 125 nuevas patrullas para fortalecer la vigilancia, de las cuales 15 son modelos híbridos, lo que permite triplicar la capacidad de patrullaje de la policía adscrita a Álvaro Obregón.